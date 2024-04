Diana Șucu, detalii neștiute despre trecerea de la jurnalism la afaceri! Decizia a venit imediat după căsătoria cu Dan Șucu: ”Mi-am dat seama că...”

Diana și Dan Șucu, unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din România, se iubesc de aproape 20 de ani și au împreună doi băieți. După căsătoria cu acționarul de la Rapid, fosta prezentatoare de știri a renunțat la jurnalism și a decis să intre și ea în afaceri. Recent, a vorbit despre motivele care au împins-o să facă această schimbare profesională.

Mulți o cunosc pe Diana Șucu de pe vremea când era prezentatoare de știri. Soția acționarului majoritar de la Rapid a recunoscut că, la un moment dat, s-a gândit să revină pe micile ecrane, dar a renunțat la această idee. Ea a mers pe această cale după ce s-a căsătorit și chiar îi merge foarte bine.

După căsătoria cu omul de afaceri, Diana Șucu a renunțat la jurnalism. Ea recunoaște că perioada petrecută la pupitrul știrilor a fost una foarte frumoasă, însă prioritățile sale s-au schimbat. Așadar, soția lui Dan Șucu a ales să intre și ea în afaceri, unde se descurcă foarte bine. Recent, a vorbit despre această schimbare profesională.

Am cochetat cu ideea de a mă întoarce în televiziune, dar mi-am dat seama că nu mă mai regăsesc în povestea aceea. În presă, în televiziune știi cum este… timpul nu îți mai aparține, așa că am decis să-mi construiesc o afacere unde nu sunt constrânsă de un program strict.

Diana Șucu se gândește cu nostalgie la vremea în care era prezentatoare de știri. De asemenea, ea și-a adus aminte, cu multă emoție, de unul dintre cele mai frumoase momente din cariera sa de jurnalistă.

„A fost o perioadă absolut superbă în viața mea și sigur că am și momente de nostalgie! Îmi aduc aminte cu mare drag de oamenii cu care am lucrat și de la care am învățat foarte multe lucruri. Cu emoție rememorez, spre exemplu, momentul când am prezentat, alături de colegii mei din TVR, Cerbul de aur. Ahhh, câte emoții am avut!”, a mai spus Diana Șucu.