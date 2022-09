Dică, anunț pentru fani: „Aţi văzut cum am jucat în campionat, cam acelaşi lucru se va întâmpla şi în Europa!”

Astăzi, de la ora 22:00, pe „Național Arena” va avea loc FCSB – Anderlecht, duelul urmând a conta pentru runda a doua Grupa B din Conference League. Celălalt meci din această grupă va fi Silkeborg – West Ham.

La revenirea după cinci ani într-o grupă europeană, FCSB a fost învinsă clar de West Ham United cu scorul de 3-1 (0-1), pe „London Stadium”.

Adversara de astăzi de pe „Național Arena” a vicecampioanei României, Anderlecht, a trecut în prima rundă pe teren propriu cu scorul de 1-0 de Silkeborg.

„Am văzut meciul celor de la Anderlecht cu Silkeborg din Danemarca şi sunt o echipă bună, nu sunt o echipă de neglijat. Vom fi între cele trei care vom încerca să prindem în locul doi, pentru că West Ham este într-adevăr o echipă puternică. Chiar dacă noi am fost acolo aproape de un rezultat pozitiv. Întâlnim un adversar foarte bun, o echipă care face un pressing foarte sus, agresiv, cu reacţie după pierderea mingii. Sunt foarte bine organizaţi, ofensivi, cu jucători de viteză. Au şi jucători cu experienţă, ne aşteaptă o partidă foarte grea. Este normal, jucăm în Europa şi la acest lucru trebuie să ne aşteptăm. Jucătorii încearcă să dea tot ce pot la fiecare meci, chiar şi în campionat, nici cu Voluntari nu am făcut un meci foarte rău. Anderlecht joacă un sistem 3-5-2, şi cei de la Voluntari au jucat la fel. Aţi văzut cum am jucat în campionat, cam acelaşi lucru se va întâmpla şi în Europa. Important este nu cât timp eşti pe teren ci ceea ce faci pe teren, asta am încercat să le transmit jucătorilor”, a declarat Nicolae Dică la conferința de presă premergătoare meciului.

FCSB – Anderlecht va avea loc astăzi de la ora 22:00 în direct la Pro TV.