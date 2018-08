Dică le-a luat frica croaților: „Sunt foarte buni!”

Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB a declarat la conferința de presă premergătoare duelului din această seară de pe „Național Arena” din manșa secundă a turului III preliminar al Europa League cu Hajduk Split, că duelul va fi unul infernal pentru elevii săi.

Tehnicianul alb-roșilor a spus că le-a prezentat elevilor săi în pregătirea acestui meci toate punctele forte și toate slăbiciunile adversarului, exprimându-și credința că acești vor reuși să pună în practică ceea ce au exersat toată săptămâna pentru a putea câștiga și a obține calificarea în play-off-ul Europa League.

„Într-adevăr, cei de la Hajduk au de la mijlocul terenului în sus unii jucători care pot face diferența. Mă refer aici la Ivanovski, Said, Barry sau Caktas. Sunt jucători importanți care pot face diferența pe faza ofensivă. Sunt foarte buni la fazele fixe, sunt jucători foarte înalți, cinci jucători peste 1,85 m, jucători cu talie. La Split am reușit să-i ținem, am avut doar o mică nesincronizare în minutul 90, când a avut Pufi acea intervenție. La retur, trebuie să le dăm cât mai puține faze fixe, pentru că știm că sunt periculoși, dar trebuie să facem marcaj, să fim mai concentrați la fazele fixe. Din cauza asta avem probleme. Cu siguranță, trebuie să avem răbdare și să avem o posesie mai bună decât am avut la Split. În plus, pe faza ofensivă, în ultimii 35 de metri, trebuie să luăm acțiuni individuale unu contra unu, să reușim să schimbăm ritmul și dacă vom repeta evoluția din a doua repriză a meciului de la Mediaș, cu siguranță vom avea și ocazii de gol. Și vom și marca!”, a declarat Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB.

În tur la Split, Hajduk și FCSB au terminat nedecis, 0-0.

Duelul din această seară de pe „Național Arena” dintre FCSB și Hajduk Split va începe la ora 21:30 și va fi transmis în direct de Pro TV.