Dică n-are frică: „Am încredere în băieții mei și cu siguranță o să facem o treabă bună!”

Astăzi, de la ora 20:30, va avea loc FCSB – Dunajska Streda, duelul contând pentru manșa secundă a celui de-al treilea tur preliminar din Conference League.

Partida de pe „Național Arena” se reia de la scorul de 1-0 pentru vicecampioana României, iar Nicolae Dică este convins că elevii săi se vor impune și în retur.

„Meciul este foarte important pentru toată lumea. Contează foarte mult acest lucru, pentru că vin bani din Europa, putem să asigurăm bugetul pentru un an de zile. Apoi ne vom concentra pe campionat. Nu îmi e frică de adversar, pentru că știu că am pregătit foarte bine jocul, jucătorii au fost concentrați la antrenamente. Am încredere în băieții mei și cu siguranță o să facem o treabă bună”, a declarat Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB.

În manșa tur, „roș-albaștrii” s-au impus la limită, scor 1-0, golul victoriei fiind marcat de Tamm în minutul 69. Avantajul luat în tur ar trebui să le confere bucureștenilor liniștea necesară pentru a gestiona cât mai bine rezultatul și a se califica fără emoții în următoarea fază a competiției.

În cazul în care nu le vor face fanilor o surpriză neplăcută și se vor califica în play-off-ul Confrence League, cel mai probabil vicecampioana va lupta cu norvegienii de la Viking, învingători în prima manșă a turului trei preliminar cu scorul de 5-1 contra irlandezilor de la Sligo Rovers.

Pariuri FCSB – Dunajska Streda

PSF 1 – cota 1.56

1X și peste 1.5 goluri – cota 1.56

Echipe probabile FCSB – Dunajska Streda:

FCSB: Târnovanu – Crețu, Dawa, Tamm, Radunovic – Șut, Edjouma – D. Miculescu, D. Olaru, Oct. Popescu – B. Rusu

Antrenor: Nicolae Dică

Dunajska Streda: Veszelinov – Blackman, Brunetti, Risvanis, Ciganiks – Dimun – Kracer, Balogh – Veselovsky, Krstovic, Szantho

Antrenor: Adrian Gula