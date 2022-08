Dică nu acceptă pași greșiți cu Chindia: „ Aș numi eșec…!”

Astăzi, de la ora 21:30, va avea loc FCSB – Chindia, duelul urmând a conta pentru runda a V-a a Ligii 1.

Dacă în Europa merg „ceas”, calificându-se în play-off-ul Conference League”, în schimb, în SuperLigă, „roș-albaștrii” au ratat startul, fiind fără victorie după primele 4 runde, clasându-se pe locul 13 cu 3 puncte. De partea cealaltă, Chindia se află pe locul 14 cu 2 puncte.

Având în vedere rezultatele înrgistrate până în prezent în SuperLigă, Nicolae Dică a declarat că o remiză ar echivala cu un eșec pentru elevii săi.

„Aș numi eșec cel cu Mioveni, la meciul cu Craiova am întâlnit o echipă bună a campionatului nostru și în a doua repriză am fost echipa care a dominat, puteam să câștigăm jocul. Pe mine meciul cu Mioveni a fost cel care m-a deranjat foarte mult și ultimele 60 de minute de când am primit golul. Acum, ne așteaptă o partidă grea, i-am urmărit pe cei de la Chindia, sunt o echipă schimbată față de anul trecut. În acest campionat, de la venirea lui Mihalcea, a început să facă pressing sus, mai avansat față de anul trecut, o echipă mai agresivă, bine organizată. Trebuie să fim bine pregătiți pentru acest joc, pe faza ofensivă, o echipă care pune probleme mereu prin Neguț, Popa”, a declarat Nicolae Dică la conferința de presă premergătoare jocului.

De la FCSB, nu va juca în acest meci David Miculescu, fotbalistul venit de la UTA, accidentându-se în meciul cu Dun.Streda.

Pariuri FCSB – Chindia:

1X și peste 1.5 goluri – cota 1.49

1 – cota 1.60

Peste 7.5 cornere – cota 1.50

Sub 5.5 cartonașe – cota 1.57

Echipe probabile FCSB – Chindia:

FCSB: Târnovanu – Boboc, Dawa, Bouhenna, Radunovic – Oaidă, Dulca – Cordea, Radaslavescu, Oct. Popescu – Rusu

Antrenor: Nicolae Dică

Chindia: Căbuz – Căpușă, Celea, Boldor, Ioniță – Neguț, Chamed, Vorobjovas, Dumitrașcu – Popa, Popadiuc

Antrenor: Adrian Mihalcea