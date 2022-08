Dică și-a mitraliat jucătorii după semieșecul cu sibienii: „Dacă ai echipamentul frumos și vine lumea la stadion, nu câștigi!”

Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB, și-a pus elevii la zi după semieșecul total neașteptat de pe „Național Arena” cu FC Hermannstadt, scor 2-2 (1-1), partida disputându-se în cadrul rundei a 7-a din SuperLigă.

„Voiam să fac trei schimbări din minutul 30, m-a oprit Vio (n.r.: secundul Viorel Tănase) și mi-a spus: ‘stai calm’. Am zis că fac la pauză, dar la pauză trebuia să schimb vreo 7-8. I-am schimbat pe cei 4, pentru a aduce un plus în atac, pentru că nu puneam probleme, nu am pus presiune, fără ocazii, nu făcusem nimic. Dar din păcate, nici în a doua repriză nu am jucat bine. Nu are importanță cine marchează, dar îmi doresc mai mult. Problema noastră este că primim goluri, deși avem ocazii. Trebuie să fim în careu 100%. Nu fac acum o analiză a unui jucător, mă interesează analiza ca echipă, apoi o fac cu fiecare jucător și le-o spun lor în vestiar. Nimeni nu a mai avut acea agresivitate. De când am venit eu, am mai avut-o, le-am și cerut-o înainte de joc, dar a fost de foarte puține ori și uite că nu am câștigat. Când nu dai 100%, nu ai cum să câștigi. Dacă ai echipamentul frumos și vine lumea la stadion, nu câștigi”, a spus Dică.

Sibienii au condus de două ori, însă FCSB a reuşit să egaleze de fiecare dată, salvând in extremis un punct. FC Hermannstadt a deschis scorul prin Mihai Butean (min. 21), însă FCSB a egalat prin fundaşul camerunez Joyskim Dawa (min. 34). Echipa antrenată de Marius Măldărăşanu a trecut din nou în avantaj în repriza secundă, prin Daniel Paraschiv (min. 65), însă francezul Malcom Edjouma a închis tabela (min. 90+2), duelul terminându-se 2-2.

După acest rezultat, FCSB ocupă locul 13 cu 7 puncte, în timp ce FC Hermannstadt se află pe locul 7 cu 10 puncte.