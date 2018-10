Dică, veșnic nemulțumit: „Problema asta cu fazele fixe ne omoară!”

FCSB s-a impus cu 3-1 la Tg.Mureș cu FC Hermannstadt în runda a X-a a Ligii I și și-a păstrat fotoliul de lider în liga I.

Cu toate acestea, la finalul partidei, tehnicianul roș-albaștrilor, Nicolae Dică, s-a arătat nemulțumit de jocul prestat de elevii săi.

„Mă bucur că am reuşit să revenim după ce am fost conduşi, important este că rămânem şi după această etapă pe primul loc. Sper să nu mai fie nevoie să fac alte improvizaţii prin apărare. Am încredere în Junior Morais, a jucat bine. Problema asta cu fazele fixe ne omoară. La antrenamente ne ies, dar la meciurile oficiale trebuie să fim mai atenţi. Moruţan a jucat în această perioadă, a intrat aproape în fiecare joc, are 19 ani. Când intră de pe bancă vine mereu cu un plus, acesta este un lucru important. De la Florinel Coman îmi doream mai mult. Voiam să fie mai activ, chiar îi cerusem anumite lucruri înainte de meci. Din acest motiv l-am schimbat”, a declarat Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB.

După patru înfrângeri consecutive în Liga 1, Hermannstadt a început ambiţios partida cu FCSB, iar Dâlbea, a reluat din apropiere în plasa porții lui Bălgrădean după un corner. Dâlbea a băgat din nou mingea în „ațe” însă reușita sa a fost anulată pentru off-side. În loc de 2-0 s-a făcut imediat 1-1 după ce Florin Tănase a egalat în minutul 41.

După pauză la rampă a ieșit puștiul Olimpiu Moruțan care a avut două assist-uri de manual la reușitele lui Gnohere și Tănase, acesta trecându-și în cont dubla.

S-a terminat 3-1 pentru FCSB, care rămâne lider după etapa a zecea cu 21 de puncte, la patru lungimi de Astra și Gaz Metan Mediaș. De partea cealaltă Hermannstadt rămâne pe loc retrogradabil fiind pe locul 13 cu 7 puncte.