Diddy cere respingerea procesului intentat de o fostă escortă masculină. Ce susține artistul în documentele depuse în instanță

Diddy cere respingerea procesului intentat de o fostă escortă masculină. Ce susține artistul în documentele depuse în instanță
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Sursa foto: Profimedia
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Sean „Diddy” Combs cere instanței să respingă procesul intentat de Clayton Howard, o fostă escortă masculină care susține că a suferit traume fizice și psihologice în urma participării la întâlnirile private organizate de artist și de fosta sa parteneră, Cassie Ventura.

În documentele judiciare depuse recent, rapperul contestă acuzațiile și susține că bărbatul a participat voluntar la evenimente, în schimbul unor sume de bani.

Sean „Diddy” Combs, aflat în închisoare, este implicat într-un nou conflict juridic cu Clayton Howard, o fostă escortă masculină care între timp a început să studieze dreptul.

Potrivit TMZ, publicație care a obținut documentele depuse în instanță, artistul susține că acuzațiile formulate împotriva sa sunt nefondate și solicită respingerea acțiunii.

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Howard l-a dat în judecată atât pe Combs, cât și pe fosta iubită a acestuia, cântăreața Cassie Ventura, invocând presupuse prejudicii suferite în timpul întâlnirilor la care ar fi fost angajat să participe.

Sursa foto: Profimedia

Ce susține Diddy în documentele judiciare

În documente, artistul pune accentul pe faptul că Howard presta servicii de escortă în mod profesionist și primea bani pentru participarea la întâlnirile respective.

Potrivit lui Combs, acesta cunoștea natura activităților pentru care era angajat și avea posibilitatea să refuze solicitările cu care nu era de acord.

Apărarea consideră neverosimilă afirmația că Howard ar fi fost constrâns să participe, în condițiile în care acesta ar fi acceptat în repetate rânduri invitațiile și ar fi fost remunerat.

Diddy a mai spus că serviciile oferite de Clayton Howard erau similare cu cele oferite de un restaurant, unde clienții pot alege dintr-o serie de opțiuni. El mai spune că Howard nu ar trebui considerat o victimă, ci o persoană care a participat voluntar la organizarea și desfășurarea acestor întâlniri.

Sursa foto: Profimedia

De ce l-a dat Clayton Howard în judecată pe Diddy

Clayton Howard a deschis procesul în 2025, susținând că participarea la întâlnirile private ale lui Diddy și Cassie Ventura i-ar fi provocat suferințe fizice și psihologice.

Bărbatul a afirmat că Ventura se ocupa de organizarea unora dintre întâlniri și că ar deține inclusiv fotografii care ar demonstra deplasările și cazarea sa în hotelurile unde acestea aveau loc.

De cealaltă parte, Combs susține că bărbatul ar fi continuat să participe la întâlniri atât timp cât primea bani și că ar fi decis să îl acționeze în judecată abia după încetarea colaborării.

Artistul solicită respingerea procesului și contestă dreptul lui Howard de a obține despăgubiri în baza acuzațiilor formulate.

În iulie, un judecător federal a respins acuzațiile formulate de Clayton Howard împotriva lui Cassie Ventura.

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