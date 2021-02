Diego Simeone, fair-play după eșecul cu Chelsea de pe „Național Arena”: „De aceea iubim fotbalul!”

„Național Arena” nu i-a mai purtat noroc lui Atletic Madrid. După ce în 2012 a cucerit Europa League într-o finală jucată pe cea mai mare arenă a țării cu Athlletic Bilbao, echipa lui Diego Simeone a cedat la limită, scor 1-0, manța tur a optimilor de finală din Champions League cu Chelsea.

După cum bine știți, UEFA a fost nevoită să modifice locurile de disputare ale mai multor meciuri din cauza pandemiei de coronavirus, atât în Liga Campionilor, cât şi în Europa League, astfel că manșa tur a optimilor de finală din UCL dintre Atletico și Chelsea s-a diputat la București. Unicul gol al partidei a fost marcat din foarfecă de atacantul francez Olivier Giroud (min.68).

Atletico, liderul din La Liga a avut o abordare defensivă în acest duel reușind contraperformanța de a nu trimite nici măcar un șut pe spațiul porții londonezilor.

La finalul partidei, antrenorul lui Atletico Madrid, Diego Simeone, a declarat, după partidă că „nu mai poţi schimba un meci odată ce s-a jucat”.

„Nu mai poţi schimba un meci odată ce s-a jucat, de aceea iubim fotbalul. Am controlat jocul, dar poate am fost un pic deconectaţi după ce am recuperat mingea. Am jucat împotriva unei echipe rapide, dar noi am reuşit să o temperăm. Au atacanţi precum Giroud şi alte arme ofensive. Poate că trebuia să ţinem mai bine de minge. Vom lucra la acest lucru. Au fost puţine oportunităţi de a marca, iar ei au fructificat una, dar în afară de asta meciul a fost echilibrat. Noi am fost solizi din punct de vedere defensiv, am fost buni pe tranziţie. Repriza a doua a fost foarte echilibrată, niciunul dintre portari nu a avut vreo minge de apărat”, a declarat Diego Simeone, citat de site-ul UEFA.

Într-un alt meci disputat aseară, Bayern s-a impus clar la Roma în fața lui Lazio cu scorul de 4-1.

Program tur optimi Champions League

RB Leipzig – Liverpool 0-2

Barcelona – PSG 1-4

Sevilla – Borussia Dortmund 2-3

FC Porto – Juventus Torino 2-1

Lazio Roma – Bayern München 1-4

Atletico Madrid – Chelsea 0-1

Miercuri, 24 februarie

ora 21:00 Atalanta – Real Madrid 2.80 3.55 2.45

ora 22:00 Borussia M’gladbach – Manchester City 6.20 4.85 1.47 *)

*) se dispută pe teren neutru