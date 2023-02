Dieta Andreei Bălan | La ce aliment a renunțat definitiv concurenta de la America Express, de la Antena 1

Andreea Bălan este una dintre cele mai apreciate artiste din România și totodată o femeie care atrage toate privirile atunci când iese pe stradă. La cei 38 de ani, vedeta de la America Express are o siluetă de invidiat, drept pentru care, mulți dintre cei care o urmăresc se întreabă la ce trucuri apelează pentru a se menține într-o formă fizică exemplară.

Andreea Bălan recunoaște că nu se abține de la mâncare, însă de 7 ani urmează un regim care o ajută să rămână la același număr de kilograme. Pentru ea, dietă înseamnă chiar și biscuiții consumați la ore târzii din noapte.

„Tot mi-ați scris să mă mai îngraș… Iată că v-am ascultat. Biscuiții cu gem sunt nelipsiți de la miezul nopții”, a scris blondina pe rețelele de socializare.

Andreea Bălan nu se abține de la prăjituri sau ciocolată

De asemenea, artista spune că dulciurile nu lipsesc din alimentația ei, în special prăjiturile și ciocolata și recunoaște că nu își refuză nicio plăcere, însă silueta ei de adolescentă are totuși un secret, mai exact, sportul pe care îl practică în mod constant.

„Niciodată nu refuz o prăjitură bună și așa îmi mențin silueta, cu prăjituri, ciocolată și… cu multă apă, mult sport (o oră zilnic), mult dans (de 3 ori pe săptămână), masaj (de 3 ori pe săptămână) + alte activități cu efort intens. Nu-mi refuz nicio plăcere, dar știu să compensez”, a mărturisit Andreea Bălan pe Instagram.

Andreea Bălan nu mai face exces de prăjeli și dulciuri

Concurenta de la America Express a vorbit și despre alimentele la care a renunțat pentru a rămâne la 49 de kilograme. În principiu, blondina spune că a observat că dulciurile și prăjelile consumate în exces, nu îi fac deloc bine, dar are o disciplină atât fizică, cât și mentală.

„Fac sport în fiecare zi, nu mănânc multe prăjeli, multe dulciuri, doar așa de poftă. Întotdeauna am avut 49 de kilograme, acum cred că am 50 de kilograme. De 20 de ani am aceeași greutate.

Nu este vorba de a fi exigent în acest caz, cu tine însuți, este vorba de a avea disciplină, trebuie să ai o disciplină atât fizică cât și mentală, și chiar dacă ai chef sau nu ai trebuie să faci sport.

Pentru mine contează asta, deoarece fac acele acrobații la concerte și dacă nu fac o perioadă ne coordonăm mai greu”, a mai spus ea.