Dieta Biancăi Drăgușanu. Ce consumă vedeta de 42 de ani înainte de fiecare masă

La 42 de ani, Bianca Drăgușanu este un exemplu de disciplină și echilibru în ceea ce privește alimentația, reușind să își mențină o siluetă de invidiat, în ciuda tentativelor de excese alimentare. Iată ce dietă ține blondina!

Fosta asistentă de televiziune, cunoscută pentru stilul ei de viață activ și aparițiile publice mereu impecabile, a reușit să transforme dieta într-un stil de viață, fără a apela la metode drastice de înfometare. Blondina își urmează cu strictețe planul alimentar personalizat, realizat de un nutriționist, și consideră că secretul unui corp frumos este respectarea riguroasă a regimului, dar și echilibrul dintre relaxare și disciplină.

Bianca Drăgușanu a demonstrat că nu este nevoie să urmezi o dietă strictă și restrictivă pentru a-ți menține greutatea constantă pe termen lung. La vârsta de 42 de ani, vedeta se află într-o formă fizică deosebită, iar acest lucru se datorează unui regim alimentar care nu presupune înfometare sau privarea de la anumite alimente. Deși recunoaște că în anumite perioade ale anului, cum ar fi vacanțele sau excursiile, se mai lasă pradă unor mici excese, cum ar fi cartofi prăjiți sau deserturi delicioase, Bianca se asigură că își revine rapid și respectă din nou dieta personalizată pe care o urmează.

Unul dintre principalele sale obiceiuri care o ajută să își mențină greutatea este un ritual simplu, dar eficient: consumul unui pahar de apă înainte de fiecare masă. Această practică contribuie la reducerea senzației de foame și ajută organismul să fie mai eficient în procesul de digestie. De asemenea, acest obicei îi permite să simtă mai repede senzația de sațietate, ceea ce o ajută să evite supraalimentarea.

„Am fost la munte recent și am mâncat de am spart. Eu am, de 7 ani, cam aceleași kilograme. Însă, în ultima vreme, am mâncat multe prostii: cartofi prăjiți, cornulețele, prăjitură Pavlova, preferata mea. Așa că am decis să intru la regim. Cu acest regim să nu credeți, însă, că mă înfometez. E o dietă personalizată. Într-adevăr, primele zile sunt mai dificile.

Secretul este, însă, să respectați cu strictețe meniul nutriționistului și să nu vă abateți de la el nicio secundă!’, a spus Bianca Drăgușanu.