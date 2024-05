Dieta de succes, dezvaluită de doctorul Mihai Nicolescu la podcastul Altceva cu Adrian Artene: ”Nimic nu funcționează fără acest pas”

Doctorul Mihai Niculescu este invitatul de sâmbătă, 25 mai 2024, în podacastul Altceva cu Adrian Artene. Expertul în nutrigenetică și epigenetică – supranumit Părinte al Nutriției – a vorbit despre cele mai actuale tendințe în materie de nutriție, a dezvăluit formula simplă de a combate obezitatea și demolează cele mai nocive mituri despre alimentație.

„Invitatul meu de săptămâna aceasta la masa de podcast «Altceva» este nimeni altul decât dr. Mihai Niculescu, fondatorul Societății de Științe în Nutriție. Este expert în nutrigenetică și epigenetică, recunoscut la nivel internațional. A avut propriul laborator de cercetare în cadrul Universității din Carolina de Nord, a fondat propria companie dedicată personalizării nutriției și a stilului de viață prin determinări genetice, a coordonat proiectul NUTRIGEN din cadrul UMF Timișoara, este membru de conducere al Societății Internaționale de Nutrigenomică și Nutrigenetică”, povestește Adrian Artene.

Întrebat care este primul pas pentru o dietă de succes, doctorul Mihai Niculescu punctează importanța mai multor factori. O dietă echilibrată nu poate începe și nu poate avea efecte fără a trece de primul pas, care este și cel mai important – cel psihologic. Totodată, specialistul a menționat că dietele extreme sunt cele mai periculoase (excese sau deficite severe) – diete care impun organismului situații dificile pe care corpul nu știe cum să le gestioneze foarte bine.

”Primul pas este cel psihologic. Nu putem face nicio modificare fără să ne pregătim psihologic, fără să fim convinși că așa este bine pentru noi. Nimic nu funcționează fără această pregătire. După care urmează mijloacele prin care ne atingem obiectivul – somn, mișcare, alimentație. Atunci intrăm în nutriția de precizie. Eu practic această nutriție și fac și cercetare în acest domeniu. Este un ansamblu de determinări care include și testarea nutrigentică – care ține cont de preferințele personale alimentare, de cultura pe care am acumulat-o, de gusturile pe care le am, de accesul la alimente și de accesul financiar. Trebuie să ținem cont de toate aceste lucruri și atunci vorbim despre nutriția de precizie, cea care încearcă să definească cât mai bine pe felia fiecărui individ ceea ce are nevoie să mănânce”, a spus dr. Mihai Niculescu.