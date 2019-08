Dieta indiană. Meniu pentru planul de 7 zile

Dieta indiană este un plan nutriţional conceput special pentru a reduce nivelul de grăsime al corpului şi greutatea totală în doar 7 zile.

Dieta încurajează practicarea consumului de legume şi fructe, ceea ce va ajuta la creşterea ratei metabolice. Dietele vegetariene şi pierderea în greutate merg mână în mână. Este cel mai sănătos şi cel mai rapid mod de a scăpa de kilogramele în plus, dar şi unul dintre cele mai faimoase din lume.

Cum funcţionează dieta indiană?

Majoritatea oamenilor sunt sceptici în privinţa acestui plan de dietă. Este cu adevărat atât de eficient? Puteţi pierde într-adevăr din greutate, doar prin adoptarea unei diete timp de o săptămână? Pentru a răspunde la aceste întrebări, trebuie să înţelegem mai întâi modul în care funcţionează dieta indiană, potrivit csid.ro.

Detoxifierea – Dieta indiană este cea mai bună modalitate de a detoxifia corpul. În acea săptămână, se evită consumul alimente nesănătoase cum ar fi grăsimile, proteinele prelucrate şi carbohidraţii nesănătoşi; cel puţin în primele zile ale săptămânii. Aceasta este o modalitate eficientă de a scăpa de toxinele acumulate în organism.

Faptul că în timpul dietelor trebuie să consumăm până la 2 litri de apă în fiecare zi este o modalitate foarte bună de a ajuta digestia şi eliminarea toxinelor din organism. Dacă organismul se curăţă în mod regulat, acest lucru va ajuta la digestia mai rapidă şi la eliminarea regulată a toxinelor, ceea ce conduce în cele din urmă către scăderea în greutate.

Alimentele necesită o cantitate adecvată de apă pentru a se transforma în nutrienţi. Procesul de digestie este mult mai usor cu aportul regulat de apă. Aportul de apă ajută la asimilarea substanţelor nutritive şi utilizează energiile rezervate pentru stimularea metabolismului prin această dietă a pierderii în greutate.

Uşurarea mişcării intestinului – Unul dintre principalele motive pentru care oamenii sunt supraponderali este că nu sunt în măsură să scape de toxinele din organism. Consumăm alimente nesănătoase cu puţine fibre, care rămân în corp, provocând daune. Cu toate acestea, dieta indiană asigură consumul unei mulţimi de alimente bogate în fibre şi apă pentru a îndepărta toxinele în mod regulat. Problemele intestinale, de exemplu constipaţia, pot fi evitate cu uşurinţă prin adoptarea dietei indiene.

Dieta indiană. Meniu pentru planul de 7 zile

Ziua 1

Fiind prima zi, aceasta va fi întotdeauna cea mai grea, deoarece se vor consuma numai fructe. Se pot consuma toate fructele, cu excepţia strugurilor, bananelor, lychee şi mango, în orice cantitate. Se sugerează cu toate acestea consumul mai ridicat de pepene verde, mere, portocale, rodii, căpşuni şi pepeni galbeni. Se poate mânca de 20 de ori pe zi, strict fructe.

Ziua 2

A doua zi este „ziua tuturor legumelor”. Se pot consuma oricât de multe legume, până la saţietate, însă este important ca ele să fie fierte sau crude. Se poate începe ziua cu un cartof fiert şi o lingură de unt, alături de ceai. Acest lucru se face pentru a oferi organismului suficientă energie şi carbohidraţi pentru ziua respectivă.

Ziua 3

Ziua 3 este o combinaţie a zilelor 1 şi 2. Se pot mânca fructele şi legumele menţionate, în orice cantitate, şi se bea multă apă Trebuie evitaţi cartofii în ziua a 3-a pe măsură ce se obţine o cantitate suficientă de carbohidraţi din fructe. Sistemul este setat pentru a arde excesul de kilograme. Poftele pot încerca să domine, dar pierderea în greutate şi la cele mai bune rezultate trebuie să fie obiectivele de la care nimeni nu trebuie să se abată.

Ziua 4

„Toate la timpul lor.”. În a patra zi a dietei vegetariene pentru pierderea în greutate, se pot mânca până la 6 banane pentru întreaga zi. Se pot bea până la 4 pahare de lapte. Deşi bananele pot îngrăşa, în această dietă ele acţionează ca o sursă de potasiu şi sodiu pentru organism. Ca urmare a consumului redus de sare, bananele îşi vor face treaba într-un mod eficient.

Ziua 5

Ziua 5 este o zi de sărbătoare deoarece se poate lua o masă gustoasă. Se pot mânca roşii, varză, germeni şi brânză de vaci. De asemenea, se pot adăuga bucăţi de soia la masă sau se poate prepară o supă gustoasă cu ingredientele menţionate. Trebuie crescut şi aportul de apă în ziua 5.

Ziua 6

Această zi este puţin diferită de ziua 5. Seamănă cu ziua anterioară, cu excepţia roşiilor. Supa gustoasă şi o mulţime de apă ar trebui să ajute pe timpul zilei. Legumele vor oferi vitamine şi fibre corpului. În acest moment, se vor observa schimbările în corp.

Ziua 7

Ultima zi a planului de dietă. Aceasta este cea mai importantă zi. Se pot consuma suc de fructe proaspete, o ceaşcă de orez brun sau alte legume. A nu se uita de consumul de apă!

Reguli de bază! Ce legume se pot consuma.

• Cartofi (numai pentru micul dejun din ziua 2) – Amidonul prezent în cartofii fierţi răciţi se transformă în amidon rezistent, care promovează oxidarea grăsimilor şi reduce grăsimea abdominală.

• Castravete – Aceasta este una dintre cele mai bune legume cu conţinut scăzut de calorii şi non-amidon pentru scăderea în greutate. ½ de castravete feliat conţine doar 10 calorii.

• Salată – una dintre cele mai sănătoase legume, care are un nivel scăzut în calorii şi bogată în vitamine şi fibre.

• Varza – bogata in vitamina C şi antioxidanţi, varza ajută la creşterea imunităţii.

• Broccoli – sulforafanul găsit în broccoli luptă împotriva grăsimilor din organism. Această legumă cu conţinut scăzut de calorii reprezintă o sursă importantă de fibre şi calciu

• Ardeii graşi – Substanţa dihidrocapsiatul de stimulare a metabolismului prezentă în ardeiul gras promovează arderea grăsimilor.

• Ceapa – Quercetina, flavonoidul găsit în ceapă activează proteinele din organism, arde grăsimea stocată şi previne formarea de noi celule grase.

• Spanac – Această legume verzi cu frunze este încărcată cu proteine care promovează masa musculară slabă şi promovează arderea caloriilor.

• Morcovi – Morcovii sunt încărcaţi cu beta-caroten şi fibră.

• Conopidă – Această legumă cruciferă este încărcată cu fibre, acid folic şi vitamina C.

Meniuri în dieta indiană

Ziua 1:

Mic dejun (8.30 AM) – 1 măr mediu, 1 pahar de apă

Snack-ul de dimineaţă (10.30) – 1 castron de pepene galben, 1 pahar de apă

Prânz (12.00 la prânz) – 2 felii de pepene verde, 2 pahare de apă

Gustarea după-amiază (ora 16:00) – 1 portocală, 1 pahar de apă

Gustare de seară (6.30) – 1 pară, 1 pahar de apă

Cina (20.00) – 1 guava, 1/2 grapefruit, 2 pahare de apă

Ziua a 2-a:

Micul dejun (8.30 AM) – 1 cartof fiert de dimensiuni medii, topit cu 1 linguriţă de unt

Snack-ul dimineaţă (10.30 AM) – 1 castron de varză şi salată verde, 1 pahar de apă

Prânz (ora 12.00) – 1 castravete, 1 ceapă, 1/2 morcov, 2 pahare de apă

Gustarea de după-amiază (ora 16.00) – 1 cană de broccoli fiert, 1/2 cană de ardei, 2 pahare de apă

Gustare de seară (6.30 PM) – 1 cană conopidă fiartă, 1 pahar de apă

Cina (20.00) – Mix de morcov, sfeclă, broccoli şi fasole verde, 2 pahare de apă

Ziua 3:

Mic dejun (8.30 AM) – 1 castron de pepene galben sau 1 măr, 2 pahare de apă

Snack-ul de dimineaţă (10.30 AM) – 1 pară, felii de ananas, 2 pahare de apă

Prânz (ora 12.00) – 1 castron cu mix de castravete, ceapă, morcovi, salată verde, 2 pahare de apă

Gustare de după-amiază (ora 16.00) – 1 portocală sau 1/2 grapefruit şi 1 pahar de apă

Snack de seară (6.30 PM) – 1 pară sau 1 guava

Cina (20.00) – 1 bol de broccoli fiert, 1/2 sfeclă fiartă, 1/2 cană papaya crudă, 2 pahare de apă

Ziua 4:

Mic dejun (8.30 AM) – 2 banane, 1 pahar de lapte

Snack-ul de dimineaţă (10.30) – Banana se amestecă cu 1 cană de lapte

Prânz (ora 12.00) – 1 castron de supă de legume făcută cu varză, morcovi şi ceapă

Gustare de după-amiază (4.00 PM) – Shake-ul de banană realizat cu 1 banană şi 1 pahar de lapte

Cina (20.00) – 2 banane şi 1 pahar de lapte

Se beau 8 – 10 pahare de apă pe parcursul zilei!

Ziua 5:

Mic dejun (8.30 AM) – 2 roşii, un castron de fasole roşie fiartă condimentată cu sare, piper şi lămâie, 2 pahare de apă

Snack-ul de dimineaţă (10.30 AM) – o ceaşcă de tofu sau caş, 2 pahare de apă

Prânz (12.00) – un castron de brânză, 2 roşii, spanac, 2 pahare de apă

Gustarea de după-amiază (ora 4.30) – salată verde cu ceapă, suc de lămâie, piper şi un vârf de sare, 2 pahare de apă

Cina (8.00 PM) – Curry realizat din soia / supa de legume, castravete şi salată de roşii din 1 castravete şi 2 roşii, 2 pahare de apă

*În cazul consumului de alimente non-vegetariene se recomandă:

2 ouă pentru micul dejun

pui fiert sau peşte copt pentru prânz

Ziua 6:

Mic dejun (8.30 AM) – 1 castron de legume amestecate, fierte sau cu sos, 2 pahare de apă

Snack-ul de dimineaţă (10.30 AM) – boabe medii de fasole fierte cu 1 cub de roşii condimentate cu un vârf de sare şi alte condimente, 2 pahare de apă

Prânz (ora 12.00) – 1 ceaşcă de orez brun fiert, 1 castron de supă de legume, 2 pahare de apă

Gustare de după-amiază (4.00 PM) – 1 măr, 1 pahar de apă

Snack-ul de seară (6.30) – 1 castron mic de linte fiartă, condimentată cu sare şi suc de lămâie, 1 pahar de apă

Cina (20.00) – 1 castron de legume fierte amestecate, 1 pahar de apă

*În cazul consumului de alimente non-vegetariene se recomandă:

2 ouă pentru micul dejun

pui fiert sau peşte copt pentru prânz

Ziua 7:

Mic dejun (8.30 AM) – 1 bol de pepene galben, 1 pahar de apă

Snack-ul de dimineaţă (10.30 AM) – O mână de fructe proaspete sau congelate sau 1 morcov, 1 pahar de apă

Prânz (ora 12.00) – 1 ceaşcă de orez brun fiert, 1 castron de legume uscate, 2 pahare de apă

Gustare de după-amiaza (ora 16.00) – 1 măr sau 1 pară, 1 pahar de apă

Gustare de seara (6.30) – 1 guava, 1 pahar de apă

Cina (20.00) – 1 castron de supă de legume mixte, 2 pahare de apă

Se combină dieta indiană cu mişcarea, crescând în intensitate de-a lungul fiecărei zile!