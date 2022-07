Dieta la îndemâna tuturor cu care Monica Anghel a slăbit peste 30 de kilograme

Monica Anghel a luptat mai mereu cu kilogramele în plus, dar în prezent a reușit să se mențină în formă, după ce a scăpat de 30 de kilograme într-un an şi jumătate!

Vedeta susține că psihologul a avut un rol important în procesul de schimbare, iar în momentul de față duce un stil de viață sănătos.

,,Nu trebuie neapărat să mergem la sală, putem să facem mișcare în aer liber. Putem să mergem în parc sau să mergem într-o pădure. Anul acesta împlinesc 51 de ani și nu e vorba despre frumusețe, este vorba despre sănătate și bucuria de a trăi. Procesul meu de slăbire a fost un an și trei luni, dar după ce s-a încheiat aces an, eu mi-am continuat acest stil de viață. A fost foarte important în acest proces de schimbare psihologul meu, deoarece îți dă niște cârlige de care te agăți atunci când vrei să o iei razna„, a spus Monica Anghel.

Monica Anghel, fericită de noua schimbare

Cântăreața este extrem de multumită de schimbarea care a avut loc în viața sa. Monica Anghel mărturisește că în momentul de față are foarte multă energie și are o poftă de viață incredibilă. ,,Mi s-a schimbat viața, am altă poftă de viață, am alte lucruri în cap, mă văd făcând alte lucruri. Îmi vin idei, am energie. Cu cât mănânc mai puțin, cu atât am mai multă energie”, a mai spus artista.

Dieta-minune prin care Monica Anghel a slăbit

Monica Anghel arată senzațional, chiar dacă ani de zile s-a luptat cu kilogramele în plus. În urmă cu ceva timp, vedeta a dezvăluit ce a mâncat de a reușit să dea jos kilogramele în plus.

„Dimineața putem mânca un ou fiert cu 50 grame de brânză și un ardei gras. Și o ceașcă de cafea fără zahăr sau cu îndulcitor. Trebuie să bem lichide, multe lichide. Dacă este vară trebuie să bei trei litri de lichide”, a spus Monica Anghel la Antena Stars.

„La prânz putem să avem așa: o ciorbiță de legume care poate să fie și cu carne și cu ou bătut pe deasupra. Fără pâine. Sau putem să avem vrăbioară de vită. Sau vita o înlocuim cu mușchiuleț de porc, cu salată verde, cu rucola, câteva roșii chery, cu pătrunjel. Mai avem o gustare înainte de masa de seară care poate să fie un kefir sau o sana cu 0.7 sau 0.9 % grăsime”, a continuat artista.

„Seara mâncăm un bol mare cu salată verde, cu verdețuri multe și lângă putem să punem un pește alb sau piept de curcan. Dacă te culci la 12 noaptea ultima masă trebuie să fie la ora 20:00”, a mai spus Monica Anghel.

Sursa foto: Instagram