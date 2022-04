Dieta lui Carmen Brumă | Cum să slăbești 30 de kilograme, întocmai ca iubita lui Mircea Badea

Carmen Brumă se poată lăuda cu un trup de invidiat, deși a trecut de 40 de ani, Însă, iubita lui Mircea Badea știe ce înseamnă să muncești pentru a arăta bine, mai ales că în urmă cu ceva ani, aceasta a avut probleme cu greutatea.

În prezent, Carmen Brumă promovează stilul de viaţă sănătos, iar de-a lungul timpului a ajutat multe doamne şi domnişoare să scape de kilogramele în plus. Vedeta de televiziune are o siluetă de invidiat și a spus care este secretul ei, dar și ce alimente consumă pentru a arăta atât de bine.

Cum a ajuns Carmen Brumă de 86 de kg la 50

Ca multe alte femei şi partenera lui Mircea Badea a încercat multe dieta până să descopere cum poate să slăbească. Fosta asistentă TV a povestit că a încercat înfometarea, dar și alte diete restrictive, care, însă, nu au funcţionat.

„Unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat a fost că am fost grasă. Eram pe la 90 de kilograme. Mi-a picat ca o bombă să plecăm în Moscova, eu visam la America. Am intrat într-o depresie după ce am plecat. Atunci nu am ştiam că este depresie. M-am refugiat în mâncare. Am luat 30 şi ceva de kilograme. Eu nu mi-am dat seama. Şocul acesta a fost când am luat nişte blugi şi nu am reuşit să-i trag mai sus de genunchi,” mărturisește Carmen Brumă.

Citește și CE „TARIF” ARE CARMEN BRUMĂ? CÂŢI LEI COSTĂ DACĂ VREI SĂ LUCREZI CU IUBITA LUI MIRCEA BADEA

„Am băut tot felul de ceaiuri, ba chiar am încercat şi diete drastice de slăbit, printre care celebra supă de varză. Pentru că îmi doream foarte mult să scap de kilogramele inestetice, am reinventat dieta cu supă de varză şi, în plus, am renunţat la fructele şi legumele care mai erau recomandate”, a spus vedeta.

Sfaturile lui Carmen Brumă pentru un corp de invidiat

Fosta asistentă TV a dezvăluit că de câteva luni bune consumă miere de manuka, cunoscută pentru proprietățile ei antibacteriene, antivirale, antiseptice și antiinflamatorii.

”Ca să vă fie foame dimineaţa, nu mâncaţi nimic cu 4 ore înainte de a vă culca seara. Primul lucru pe care trebuie să-l faci dimineaţa este să bei un pahar mare de apă pe stomacul gol.

După somn, organismul este puternic deshidratat. Eu iau de câteva luni mierea de manuka, câte o linguriţă în fiecare dimineaţă pentru întărirea sistemului imunitar.

Este un antibiotic natural foarte puternic. Are efecte antibacteriene, antimicrobiene, antivirale, antioxidante, antiseptice, antiinflamatorii şi e folosită în ameliorarea unor probleme de sănătate”, a povestit Carmen Brumă.