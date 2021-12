Carmen Brumă a ajutat zeci de doamne și domnișoare care și-au dorit să adere la un stil de viață sănătos și să piardă din kilogramele în plus. Iubita lui Mircea Badea are un program bine stabilit atât pentru sine, cât și pentru femeile care doresc să aibă un corp sănătos. Ce „tarif” are Carmen Brumă?

Carmen Brumă le oferă doamnelor și domnișoarelor o gamă variată de programe de nutriție și sport. Pe rețelele de socializare, iubita lui Mircea Badea este foarte urmărită, iar aceasta le oferă internauților recomandări în aceste arii – fie că este vorba despre ce alimente să mănânce într-o zi sau ce exerciții fizice să facă. Pe site-ul oficial, Carmen Brumă le oferă clientelor anumite pachete pentru slăbit, la prețuri accesibile.

De exemplu, „Dietă & Antrenamente. Abdomenul de urgență by Carmen Brumă” poate fi comandat la prețul de 43 de lei. De asemenea, pachetul „Suplă & Sănătoasă în post by Carmen Brumă”, un program online de slăbit pentru perioadele de post, costă 36 de lei.

Pe de altă parte, Carmen Brumă le pune doamnelor și domnișoarelor la dispoziție un pachet numit ”Super Silueta de plajă”, la prețul de 53 de lei.

Pentru viitoarele mămici, Carmen Brumă pune la dispoziție un pachet special numit ”Jurnal de gravidă – cum să-ți controlezi greutatea și să ai un copil sănătos”, prețul arătat pe site fiind de 40 de lei.

Unul dintre programele sale celebre este chiar ”Programul 3S – Sănătoasă, Suplă, Sătulă”, care conține un regim alimentar de 6 săptămâni și 5 antrenamente pentru acasă, la prețul de 49 de lei.

Un alt program popular este ”Intră în Rochia de Mireasă”, un program online de slăbit pentru doamnele și domnișoarele care vor îmbrăca rochia de mireasă. Pachetul costă 35 de lei.

Carmen Brumă are pregătire profesională vastă

Puțini sunt cei care cunosc faptul că iubita lui Mircea Badea a urmat două licee în același timp. Carmen Brumă a reușit o performanță pe care puțini au reușit să o atingă. Ea a urmat cursurile a două licee diferite, Miguel Cervantes de Saavedra și Liceul Teoretic nr. 77 Moscova, în perioada 1991-1995.

Apoi, iubita lui Mircea Badea a absolvit Facultatea de Științe Juridice și Administrative din cadrul Universității Creștine Dimitrie Cantemir, dar și un master în jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din București. Debutul său în televiziune a fost la emisiunea ”Tele Euro Bingo Show”, la Antena 1. Atunci, ea ocupa postul de asistentă TV, arată Fanatik.

În prezent, Carmen Brumă activează în aria nutriției și fitnessului. Așa cum apare și pe site-ul său oficial, aceasta a absolvit o serie de cursuri pentru tehnician nutriționist, instructor de aerobic-fitness, dar și consilier dezvoltare personală.

Sursă foto: capturi video Youtube