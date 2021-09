De necrezut! Câte clase are Carmen Brumă, de fapt. Din ce își câștigă banii acum iubita lui Mircea Badea

Prezentatorul TV Mircea Badea și soția sa, Carmen Brumă, sunt împreună de peste 19 ani și au un băiețel, în vârstă de șapte ani. Se iubesc la fel de mult ca-n prima zi și împreună formează unul dintre cele mai solide cupluri din România.

Pe rețelele de socializare, Carmen Brumă este foarte apreciată de urmăritori, iar iubita lui Mircea Badea sare mereu în ajutor celor care doresc să scape de kilogramele în plus și vor să aibă un stil de viață sănătos. Însă, ce pregătire profesională are în acest sens și din ce câștigă bani cea care are o siluetă trasă prin inel?

Puțini sunt cei care cunosc faptul că iubita lui Mircea Badea a urmat două licee în același timp. Carmen Brumă a reușit o performanță pe care puțini au reușit să o atingă. Ea a urmat cursurile a două licee diferite, Miguel Cervantes de Saavedra și Liceul Teoretic nr. 77 Moscova, în perioada 1991-1995.

Citește și CARMEN BRUMĂ, APARIȚIE DE SENZAȚIE LA UN EVENIMENT DIN CAPITALĂ: „VÂRSTA ESTE ULTIMUL LUCRU LA CARE AR TREBUI SĂ TE GÂNDEȘTI ATUNCI CÂND ÎȚI ALEGI ȚINUTA!”

Apoi, iubita lui Mircea Badea a absolvit Facultatea de Științe Juridice și Administrative din cadrul Universității Creștine Dimitrie Cantemir, dar și un master în jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din București. Debutul său în televiziune a fost la emisiunea ”Tele Euro Bingo Show”, la Antena 1. Atunci, ea ocupa postul de asistentă TV, arată Fanatik.

În prezent, Carmen Brumă activează în aria nutriției și fitnessului. Așa cum apare și pe site-ul său oficial, aceasta a absolvit o serie de cursuri pentru tehnician nutriționist, instructor de aerobic-fitness, dar și consilier dezvoltare personală.

De asemenea, prezentatorul TV Mircea Badea a absolvit Liceul de Informatică și Facultatea de Cibernetică din București. În anul 1990 a debutat, iar primul job l-a avut la Radio Total, apoi pașii i-au fost ghidați în lumea televiziunii de către Jeana Gheorghiu, la postul Tele7ABC.

Se cunosc de mai bine de 20 de ani

Mircea Badea și Carmen Brumă formează unul dintre cele mai închegate cupluri din showbizul românesc. Cei doi s-au cunoscut în anul 1998 prin intermediul lui Mihai Mitoșeru, iar un mai târziu au devenit colegi de muncă. Pe vremea aceea, Carmen era asistenta lui Mircea și a lui Oreste la emisiunea ”Noaptea târziu”. Relația celor doi a luat naștere la începutul anilor 2000, însă au făcut-o publică abia opt ani mai târziu, când au fost surprinși de presă plimbându-se de mână pe plajă.

Sursă foto: arhivă Cancan