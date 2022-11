Dieta roșie de noiembrie | Alimentul care te ajută să dai jos 5 kilograme în 7 zile

Este important ca fiecare dintre noi să avem un stil de viață sănătos, pentru a nu ne confrunta, ulterior, cu afecțiuni sau probleme de sănătate. Pentru cei care doresc să scape de câteva kilograme, dar să mănânce alimente bogate în nutrienți, vitamine și minerale, astăzi vă propunem o dietă care are la bază rodiile. Citește mai jos, în articol, cum poate dieta roșie de noiembrie să te ajute să slăbești 5 kilograme într-o săptămână.

Un stil de viață sănătos trebuie să pornească, fără doar și poate, de la alimentație. Pentru a putea începe să pierzi kilogramele pe care le ai în plus, trebuie să te îndrepți spre o dietă sau un stil alimentar care să îți ofere atât energie, cât și nutrienții, mineralele și vitaminele de care organismul are nevoie. Deși începutul poate fi greu, în timp poate deveni o obișnuință pentru organismul tău și se va adapta la stilul de viață pe care ți-l alegi.

Un aliment care poate fi catalogat drept o „oază de sănătate” pentru tine este rodia. Acest fruct nu doar că ajută organismul la detoxifiere, ci și la arderea grăsimilor. Evident, și rodiile trebuie consumate în cantități moderate, fără să faci vreun exces.

Sucul de rodie este bogat în vitamine și antioxidanți

Sucul de rodie s-a dovedit, de-a lungul timpului, unul cu efect energizant asupra organismului, mai ales dacă este consumat dimineața. Rodia este bogată în antioxidanți și vitamine. În plus, are efect antiinflamator și poate contribui la echilibrarea tensiunii arteriale. În plus, specialiștii recomandă consumul acestui suc și pentru a reduce riscul afecțiunilor cardiovasculare.

De asemenea, dacă întreprinzi activități care solicită intens memoria, rodia este fructul care ar putea să te ajute să reții mai bine informațiile. În plus, stimulează și imunitatea și reduce și nivelul de stres.

Dieta nu este foarte complicată, iar, în funcție de organismul fiecăruia, prin intermediul acesteia poți slăbi și în jur de cinci kilograme în doar șapte zile. Trebuie să reții, însă, că dieta nu trebuie ținută în mod constant. Aceasta poate fi repetată la o distanță de o lună, având în vedere că are efect detoxifiant.

Dieta roșie de noiembrie – cum să introduci rodia în alimentația ta, pentru a slăbi

În primul rând, dieta se va desfășura pe șapte zile. În tot acest timp, se va bea apă și suc de rodii. În cele șapte zile, nu trebuie să consumi unt, ulei sau untură. De asemenea, trebuie să renunți și la alimentele care conțin grăsimile respective, printre acestea aflându-se preparatele prăite, salatele cu ulei, foietajele sau mâncarea care conține ceapă călită, pui prăjit sau alte alimente care trec prin acest proces.

De asemenea, pentru ca dieta să dea roade, trebuie să faci zilnic cel puțin o jumătate de oră de exerciții fizice – mers, alergat, orice sport.

Dieta roșie de noiembrie. Cum se prepară sucul de rodie: boabele fructului se pun într-un blender, apoi se poate strecura sucul, dacă nu dorești să consum și sâmburii. Pentru un efect mai bun asupra organismului, este recomandat să consumi sucul nefiltrat.

Dietă cu rodie – ziua 1. Vor fi cinci mese zilnice. În prima zi, la micul dejun se vor consuma două rodii, apoi prima gustare va consta într-o ceașcă de caju și migdale necoapte. La prânz se servește o sumă sau ciorbă de legume cu pâine (după preferințe). După prânz, urmează o nouă gustare, și anume hummus cu pâine (sau simplu). Cina va consta într-o salată cu o rodie, un avocado, o lingură de migdale necoapte, tofu și o lingură de caju necoapte.

Dieta cu rodie – ziua 2. Dimineața se servște un suc de rodii și o banană, iar gustarea va consta tot dintr-o banană. La prânz vei putea mâncare legume la cuptor și pâine (după preferințe). Cea de-a doua gustare constă într-un pahar de suc de rodii. La cină este de preferat un preparat vegetarian (ciuperci umplute).

Dieta cu rodie – ziua 3. Dimineața se poate servi o salată cu rodie, două lunguri de mix de semințe necoapte, tofu afumat și un avocado. Prima gustare constă într-un pahar de suc de rodii. La masa de prânz se poate servi o supă cremă de legume cu crutoane, iar a doua gustare poate fi o banană. Seara, poți servi chiftele de legume cu cartofi la cuptor.

Dieta cu rodie – ziua 4. Dimineața poți servi un pahar de lapte de migdale și o banană, iar la gustare o rodie. La prânz, poți mânca o salată cu rodie, avocado, migdale, caju necoapte și tofu afumat. A doua gustare va fi un pahar de suc de rodii, iar la cină poți mânca o supă cremă vegană.

Dieta cu rodie – ziua 5. Dimineața poți bea un smoothie dintr-o rodie, o banană, două linguri de nuci necoapte și un avocado. Prima gustare va fi, apoi, o rodie. La masa de prânz poți mânca chifteluțe vegetale cu salată, iar a doua gustare va consta tot într-un pahar cu suc de rodii. Seara, poți servi o supă sau o ciorbă de legume.

Dieta cu rodie – ziua 6. La micul dejun poți mânca o salată cu o rodie și două banane. Prima gusta va fi un pahar de suc de rodii. La prânz, poți servi chifteluțe vegane la cuptor cu un piure de mazăre și avocate, iar a doua gustare poate fi un fruct kaki. La masa de seară, poți opta pentru un o supă cremă vegetală.

Dieta cu rodie – ziua 7. În ultima zi, dimineața, poți mânca tofu, 3 felii de pâine și poți bea un pahar cu suc de rodii. Apoi, gustarea va consta într-o banană. La masa de prânz se vor servi cartofi la cuptor cu legume la grătar și puțin usturoi. Evident, cea de-a doua gustare va fi un pahar de suc de rodii, iar seara poți mânca o salată cu o rodie, o lingură de migdale necoapte, tofu afumat, un avocado și o lingură de caju necoapte.

Sursă foto: Pexels.com