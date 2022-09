Fructul pe care să îl introduci în dietă, dacă vrei să slăbești! Are 40 de calorii

Dacă te-ai gândit că este momentul să declari „război” kilogramelor în plus, atunci trebuie să știi că în dieta ta poți introduce și un fruct care nu are mai mult de 40 de calorii! Piersicile sunt printre puținele fructe care nu îngrașă, potrivit Mihaelei Bilic. Află mai jos, în articol, detalii despre acest fruct.

O alimentație sănătoasă te va ajută să scapi și de kilogramele în plus, lucru punctat de nenumărate ori de mulți specialiști în domeniul nutriției. În plus, dieta sau stilul tău de viață ar trebui să conțină atât fructe, cât și legume proaspete. Organismul trebuie să extragă vitaminele, mineralele, fibrele și nutrienții necesari, pentru a nu exista dezechilibre în corp.

Printre fructele pe care ai putea să le introduci în dieta ta se numără și piersicile. Acestea nu au foarte multe calorii, sunt gustoase și pot fi consumate sub diferite forme (simple, în salate sau în alte preparate). O piersică necoaptă are între 20 și 23 de calorii, o piersică foarte coaptă are 35 de calorii, iar una perfect coaptă poate avea 30 de calorii.

Însă, caloriile pot diferi, în funcție de mărimea pe care o are piersica.

O piersică mică (între 40 și 60 de grame) are 24 de calorii, una medie (maximum 80 de grame) are 32 de calorii, iar o piersică mare (între 80 și 100 de grame) are 40 de calorii.

Ce spune Mihaela Bilic despre piersicile de vie

De asemenea, Mihaela Bilic a transmis pe internet de ce ar fi indicat să consumăm piersici de vie. Deși par neatrăgătoare, așa cum mărturisește doctorul, sunt foarte gustoase și nu îngrașă.

”Piersica de vie. Dacă te iei după aspect, nu dai doi bani pe ele. Sunt mici, “palide” și neatrăgătoare. Se coc toamna târziu, odată cu strugurii… Însă dacă le guști, ești cucerit. Zemoase și un pic amărui, parfumate și cu pulpa fermă, piersicile de vie sunt o revelație la capitolul fructe.

Eu le-am găsit în piață și pot să spun că n-am mâncat așa piersici bune nici astă-vară! Plus că sunt printre puținele fructe care nu îngrașă”, a scris Mihaela Bilic pe rețelele de socializare.

Sursă foto: Pixabay.com