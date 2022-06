Mihaela Bilic a dezvăluit care este cel mai slab caloric desert! Îl poţi consuma atât vara, cât şi iarna

Dr. Mihaela Bilic, medic nutriționist, a fost invitata lui Marius Tucă într-o ediție transmisă live de Gândul. Aceasta a vorbit despre desertul ”minune”, cel mai sărac în calorii, dar și cel mai gustos. Poate fi consumat atât vara, cât și iarna.

Pentru că este vară și din când în când o înghețată este bine venită, Mihaela Bilic a vorbit despre modul cum consistența unei înghețate ne poate satisface papilele gustative, dar și creierul:

”Dulcele cel mai bun este înghețata. Și aș vrea să știm că inclusiv înghețata o putem mânca și în sezonul rece, nu doar când este cald – cu atât mai mult acum, când este cald. Are mai puține calorii și este mai satisfăcătoare pentru capul nostru, pentru că e cremoasă. Deci această consistență cremoasă aduce o satisfacție, cu condiția să citim eticheta, să nu aibă mai mult zahăr. Și atunci trebuie făcut un balans bun”, a afirmat dr. Mihaela Bilic.

Mihaela Bilic a dezvăluit care este cel mai slab caloric desert

Consumul de apă reprezintă o problemă pentru majortiatea oamenilor care vor să țină pasul cu o hidratare corespunzătoare. Mihaela Bilic oferă variante și vine în ajutorul celor care nu sunt prieteni buni cu apa:

”Eu sunt acest om căruia nu îi place apa. Nu pot s-o beau, îmi face rău, mă arde în stomac. Eu îmi pun dimineața pliculețe de ceai de fructe, le las să se infuzeze, e un fel de ice tea ce beau eu, ceai rece. Beau toate sucurile cu îndulcitori, că îmi taie pofta de dulce. Cu felii de portocală, lămâie, mentă, cât să mai dea un pic de parfum, dar avem apă în lapte – 70%, în legume și în fructe – 90%, în carne – 70%.”

M. Tucă: Deci nu ești adepta să bei doi litri pe zi de apă.

Dr. Mihaela Bilic: ”Nu. Și când îi văd pe oameni că acum caută și la apă – că nu poți să bei orice apă. De parcă noi, prin faptele noastre, am putea să schimbăm în vreun fel PH-ul organismului. Este un lucru care de departe nu are cum să fie posibil. Așa cum, în momentul în care ne abținem de la mâncare și credem noi că facem foamea, intervine instinctul și nu ne mai lasă, așa și cu hidratarea. Sunt persoane care transpiră mult, cărora le e sete și atunci e foarte bine să bea apă cum simt. Mie niciodată nu îmi este sete. Dacă o dată la o lună îmi este sete, înseamnă că am mâncat ceva sărat.”