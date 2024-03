Digi RCS-RDS oferă acest smartphone de ultimă generație, tuturor abonaților din România. Ce trebuie să faci!

Digi RCS-RDS vine cu vești noi pentru clienții gigantului de telecomunicații. Digi oferă un smartphone de ultimă generație doar celor care se portează și aleg să cumpere telefonul la preț întreg sau în 12 rate. Iată informațiile mai jos, în articol.

Clienții Digi RCS-RDS au parte de vești noi. De data aceasta, au posibilitatea să intre în posesia unui smartphone de ultimă generație. Potrivit noii oferte emisă de gigantul de telecomunicații, este vorba despre telefonul Redmi Note 13 PRO. Clienții care doresc să își achiziționeze un nou telefon, dar și să beneficieze de alte servicii, își pot face portare și pot alege unul dintre abonamentele disponibile pe site-ul oficial.

Digi RCS-RDS vine cu o nouă ofertă pentru clienți

Odată ce are loc portarea și se dorește cumpărarea telefonului Xiaomi Redmi Note 13 PRO, clientul are la dispoziție trei tipuri de abonamente, dar și trei moduri de portare.

Abonamentul pentru 24 de luni și metodele de portare sunt următoarele:

Nelimitat – 5 euro pe lună;

Optim 3 – 3 euro pe lună;

Optim 2 – 2 euro pe lună;

Preț întreg cu Nelimitat – 1.799 de lei;

Portare prepaid cu Nelimitat x 12 rate – 689 de lei avans și 12 rate a câte 92 de lei;

Portare abonament cu Nelimitat x 12 rate – 359 de lei avans și 12 rate a câte 120 de lei.

„🚀 Portează-te în lumea DIGI și prinde din zbor cea mai tare ofertă: telefonul Redmi Note 13 PRO, cu ecran AMOLED 120 Hz, cameră de 200MP și spațiu de stocare 256 GB, în 12 rate fixe, a câte 120 lei pe lună, plus 359 lei avans. Ești gata de portare? 📲✨ Comandă acum”, este mesajul reprezentanților Digi.

Cât despre telefonul mobil, acesta are rețelele 4G și 5G, sistemul de operare este Android și are 8 GB memorie RAM. Memoria internă ajunge la 256 GB. Telefonul are 4 camere, după cum urmează:

Camera frontală de 16 MP;

Camera 1 – 200 MP OIS Wide Angle (F1.7);

Camera 2 – 8 MP UltraWide (F2.2);

Camera 3 – 2 MP Macro (F2.4).

