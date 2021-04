Din ce dată vor putea fi organizate nunțile și botezurile în 2021 și în ce condiții vor avea loc evenimentele

Nunțile și botezurile au funcționat în anul 2020 în proporție de 30%. Majoritatea cuplurilor care își doreau să ajungă la altar și-au amânat sau anulat marele eveniment din cauza pandemiei de coronavirus, iar cei care au decis să îl facă, au avut parte de o ceremonie restrânsă cu reguli stricte.

În ultimul an, industria evenimentelor a avut de suferit enorm. Petrecerile de familie au funcționat la 5% din capacitatea lor. Șapte din 10 nunți au fost anulate sau amânate pentru următorul an, adică pentru 2021. Astfel, majoritatea încă se întreabă dacă vor putea organiza evenimentul mult dorit, având în vedere că situația este în continuare sub semnul întrebării.

Pentru ca evenimentele să aibă un start în această vară, Asociația Furnizorilor din Industria Nunților propune testarea tuturor invitaților înainte de a intra în restaurante.

Sunt trei scenarii propuse Guvernului pentru organizarea evenimentelor, verde, galben și roșu, în funcție de situația epidemiologică.

Alin Caraman, președinte AFIN: Dacă vorbim de scenariul roșu, cum e acum, propunerea noastră e că nunțile să poată avea loc după 15 mai, în situațiile în care toți participanții sunt într-una din cele trei categorii: sunt vaccinați, au trecut prin Covid sau sunt dispuși să facă teste.

Numărul de invitați va fi stabilit în funcție de spațiul locației

Adina Dănescu, patron de săli de evenimente: Avem în jur de 100 de nunți, spre deosebire de 2019, când aveam 200. Ar începe pe 15 mai. Distanță o putem rezolva, să păstrăm 2 metri între mese, ringurile vor rămâne mult mai largi. N-o să mai putem face cu același număr. Cu siguranță vor fi mai mici evenimentele. De obicei mai creșteam prețurile, în funcție de economie, dar a rămas totul la fel și am făcut și reduceri, de la 10 la 20%.

Premierul Florin Cîțu a spus că se discută despre o revenire la normalitate pentru evenimentele de familie, precum nunțile și botezurile, după 1 iunie.