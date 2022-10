Din ce face bani, de fapt, Otniela Sandu: „M-aş speria dacă aş calcula bugetul”

Supranumită ”Shakira de România”, Otniela Sandu se vede un antreprenor de succes. Deși este o apariție relativ nouă în showbiz-ul românesc, Otniela a bifat turul emisiunilor de succes, a semnat câteva proiecte media, iar acum s-a decis să devină propriul angajat.

În cadrul unui interviu, fosta concurentă de la ”Ferma” a dezvăluit că nu va renunța la actorie, însă nu își dorește să facă toată viața același lucru. Otniela se pregătește să lanseze propriul brand de haine, proiect la care muncește de un an.

Am un brand de haine, pe care urmează să îl lansez. Sunt niște rochii superbe, vreau să merg mai departe cu brandul acesta, pe care l-am visat încă de când eram mică și acum am avut curaj să îl fac. Toate produsele sunt făcute fix de la zero, nu sunt luate de undeva, materialele sunt alese de mine, am mers în fabrică, am modificat la ele foarte mult.

Am făcut un curs de design vestimentar, dar nu pot să spun că pot să le croiesc. Am pe cineva care le schițează după ideile mele, cineva care se ocupă de măsuri, apoi le scoatem digital, le ducem în fabrică, le discutăm și acolo. Practic de un an fac treaba asta. Dacă anul trecut, în octombrie, exact pe vremea asta, visam doar și acum este totul făcut, trebuie doar un clic să mai repar chestii pentru site și să fie vizibil.”, a spus Otniela pentru , a spus Otniela pentru Playtech

Otniela a investit toți banii în afacera cu haine

Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” și-a dedicat tot timpul și toate resursele financiare acestui proiect. Otniela a declarat că nu a făcut un calcul estimativ, însă nici nu vrea să știe câți bani a cheltuit până acum.

Vedeta speră ca toate eforturile să fi meritat și într-un final visul ei să se materializeze în cel mai vândut brand de haine.

”Cred că dacă aș sta să calculez bugetul, m-aș speria. Nu a fost un buget dintr-odată, am tot investit, ba în materiale, apoi în oamenii cu care am lucrat, apoi în site, se strâng.

Nici nu am vrut încă să fac calculul, pe care trebuie să-l fac să văd așa cam pe ce cai stau. Tot ce câștigam, băgam acolo, un proiect ok, banii acolo. Sper să meargă și să fie un vis care o să prindă contur.”, a mai spus Otniela Sandu.

Sursa foto: Instagram