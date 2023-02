Din ce face bani Vica Blochina? Au râs de ea la Survivor România, dar îi merge business-ul ca pe roate

Vica Blochina a părăsit competiția Survivor România, competiție cu ajutorul căreia și-a rotunjit considerabil veniturile. Ceea ce nu știu mulți este faptul că vedeta face bani frumoși, pe lângă aparițiile Tv, și din afacerile pe care le are, dar și din imobiliare.

Se poate spune că Vica Blochina se descurcă în aproape orice situație, cel puțin atunci când vine vorba despre a face bani. Fosta balerină reușește în tot ceea ce își propune, motiv pentru care nu depinde de nimeni.

Din punct de vedere financiar, Vica a dat lovitura în afaceri. Pe lângă veniturile din aparițiile Tv, fosta balerină este antreprenoare și deține propria firmă, un concept unic de lenjerie pentru pat, care nu necesită călcare.

„Am implementat în România un concept unic: lenjeriile ce nu necesită călcare. Acest sistem a reusit să ușureze munca femeilor. Am fost pionierul acestui concept care a luat amploare, însă am decis că pot face ceva mult mai bun, motiv pentru care acum vin cu o altă surpriză, care cu siguranță le va bucura atât pe doamne, dar mai ales pe burlaci”, a declarat Vica acum ceva timp pentru click.ro.

Tot în domeniul afacerilor, Vica s-a orientat și către imobiliare. Fosta concurentă de la Survivor România deține 4 apartamente și 10 terenuri, toate însumând sume exorbitante. De exemplu, apartamentul ei valorează nici mai mult, nici mai puțin de 300.000 de euro.

„Apartamentul costă 300.000 euro, dacă într-adevăr ar fi fost adevărat că m-au evacuat din el, am familie și prieteni. Plus că mai am încă trei apartamente, în afară de acesta și vreo zece terenuri”, a dezvăluit Vica, în urmă cu ceva timp.

Câși bani a primit Vica Blochina la Survivor România 2023

Joi, 2 ianuarie 2023, Vica Blochina a fost eliminată de la Survivor România. Timp de 4 săptămâni a încercat să dea tot ceea ce are mai bun, însă publicul i-a decis soarta în competiție. Potrivit mai multor informații apărute în presă, blondina a fost plătită săptămânal cu 3.000 de euro, iar dacă facem un calcul rapid, vedeta a încasat, în total, suma de 12.000 de euro.

„Pentru mine această competiție a fost extrem de grea. Și dacă ar fi fost să rămân aici, pentru mine ar fi fost un calvar. Nu am vrut să demotivez colegii și am încercat tot timpul să stau pe pozitiv, dar întotdeauna, cumva, m-am conectat cu casa. Mi-am dorit. M-am rugat la Dumnezeu astăzi să rămână Ada în competiție, pentru că știam că are nevoie să stea aici”, a declarat Vica după ce a aflat că va pleca din Republica Dominicană.