Din ce mai face bani Mirela Vaida, prezentatoarea „Acces Direct”, de la Antena 1. Apropiații au dat-o de gol

Mirela Vaida, prezentatoarea de la „Acces Direct”, difuzată la Antena 1, are o carieră de succes și în afara micilor ecrane. Pe lângă televiziune, vedeta este și cântăreață, iar câștigurile sale sunt pe măsură. Ce tarife are Mirela Vaida pentru un eveniment?

Mirela Vaida este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite prezentatoare TV din România. Chiar dacă este prezentă aproape în fiecare zi pe micile ecrane, puțini știu că aceasta este și cântăreață. Vedeta nu cântă doar muzică populară, ci și ușoară la evenimentele unde este chemată. Pentru astfel de prestații, prezentatoarea de la Antena 1 încasează câteva mii de euro bune.

Vedeta face parte din trustul Antenei 1 de mulți ani. Inițial a prezentat emisiunea „Mireasă pentru fiul meu”, iar apoi a devenit moderatoarea emisiunii „Acces Direct”, înlocuind-o pe Simona Gherghe. Atunci când nu apare pe micile ecrane, artista prestează la nunți, botezuri și evenimente, muzica populară fiind cea care a consacrat-o.

De-a lungul timpului, mulți s-au întrebat cât încasează Mirela Vaida pentru un moment artistic. În ciuda faptului că s-au speculat diferite sume, mulți aveau doar cuvinte de laudă la adresa artistei și susțineau că face spectacol de toți banii.

Pentru un program de 45 de minute, Mirela Vaida încasa în jur de 1500-1800 de euro. Cel mai probabil, tariful prezentatoarei de la „Acces Direct” a crescut între timp. Prețul ar putea să difere în funcție de eveniment sau de distanța parcursă.

Prezentatoarea TV este originară din Iaşi și a venit la Bucureşti cu gândul de a se face avocată. Nu s-a gândit niciodată că va ajunge să facă muzică, televiziune şi teatru.

„Eu am terminat Facultatea de Drept, când am venit din Iaşi în Bucureşti nici nu mă gândeam că o să fac muzică, televiziune, teatru. M-am trezit după licenţă că nu am relaţii, că nu am pile, aşadar îmi era imposibil să reuşesc. M-am angajat la televiziune şi mi-am dat seama că îmi place să vorbesc. Eu mai participasem la concursuri de muzică. Am fost la Mamaia, în ’97. Am mai fost la «Ploaia de stele», în 2001”, a dezvăluit artista.