Din ce trăiesc Adriana Iliescu și fiica ei, Eliza: ”Nu am cerut nimic nimănui. Ne-am descurcat!”

S-a tot zovnit în ultima perioadă că Adriana Iliescu ar avea probleme financiare. Adevărul este, însă, altul! Cea mai vârstică mamă din România știe să gestioneze lucrurile și se descurcă, în ciuda situației pe care o are.

Principalul venit din familia celor două este pensia Adrianei Iliescu. Până de curând, pensia Adrianei Iliescu a fost de 2.000 de lei pe luna, iar după majorarea din septembrie ar mai fi crescut cu circa 300 de lei. Lunar… se mai adaugă bursa de merit pe care Eliza o primește, aceasta valorând în jur de 250 – 300 de lei.

Nu se plânge, însă. Adriana Iliescu știe cum să-și gestioneze situația financiară și nu cere ajutorul nimănui. Fiica ei, Eliza, s-a transformat într-o domnișoară cochetă și împlinește 17 ani duminică. Ocazie cu care, Adriana Iliescu îi va face mici atenții fetei sale.

”Noi suntem foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu! Am traversat cu bine această perioadă dificilă, cu pandemie, dar și alte probleme. Sigur că vom sărbători ziua fetei, așa cum face fiecare familie, cu un tort și cu alte mici atenții de gen. Nu ne-a fost ușor, dar am trecut împreună prin toate. Am trăit din pensia mea de profesor, aș adăuga chiar profesor universitar, dar și din indemnizația pe care o primesc de la Uniunea Scriitorilor. Adică ceva în jurul a 2.000 de lei. Nu dau amănunte, însă una peste alta nu e vorba decât despre o pensie amărâtă. Ne-am gospodărit cu cât am avut și nu am cerut nimănui nimic!”, a declarat Adriana Iliescu pentru impact.ro.

Adriana Iliescu a ajuns în Cartea Recordurilor

Adriana Iliescu a cunoscut celebritatea după ce, la vârsta de 66 de ani, a adus pe lume o fetiță, în urma unei fertilizări in vitro. Eliza Maria Bogdana s-a născut prin cezariană și a cântărit 1,4 kg. Micuța a fost dusă după naștere la Terapie Intensivă și a rămas în spital încă șase săptămâni.

În ianuarie 2005, Adriana Iliescu a intrat în Cartea Recordurilor ca fiind cea mai vârstnică femeie din lume care a dat naștere unui copil.