Dinamo eliminată din Cupa României la penalty-uri de Astra!

Dinamo București a fost eliminată din Cupa României de Astra la penalty-uri. La finele celor 90 de minute ale returului din semifinalele competiției, scorul a indicat 1-0 pentru „câini”, rezultat stabilit prin reușita lui Andrei Radu (min.89). Cum tot 1-0 a fost scorul înregistrat și în tur pentru giurgiuveni, s-a trecut astfel la prelungiri.

Cum cele două reprize „extra” nu au adus nimic nou pe tabela de marcaj s-a trecut la executarea loviturilor de la 11 metri. Aici pentru Dinamo au transformat Raul Albentosa, Diego Fabbrini, Paul Anton şi Ricardo Grigore, iar Andreas Grigore şi Gevaro Nepomuceno au ratat în timp ce pentru astrali au înscris Sulejman Krpic, Sebastien Wuethrich, Dario Canadjija, Igor Jovanovic şi Momcilo Raspopovic, iar Valentin Gheorghe a ratat, giurgiuvenii impunându-se astfel cu scorul de 5-4.

„Penalty-urile sunt o loterie întotdeauna. Am fost foarte aproape de a ne califica. Am jucat bine tot meciul, a fost un meci foarte bun pentru noi şi este păcat. Sunt puţin obosiţi, din punct de vedere psihic, pentru că am ratat calificarea în ultimul moment şi ne-am dorit foarte mult”, a declarat Dusan Uhrin jr. după meci.

În finală, Astra se va duela cu învingătoarea dintre Viitorul Pandurii Târgu Jiu și Universitatea Craiova. Programat miercuri de la ora 20:30, returul se reia de la scorul de 3-0 pentru „juveți”. Finala Cupei României va avea loc în data de 22 mai, pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploieşti