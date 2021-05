Dinamo, victorie fără emoții cu Hermannstadt! Tehnicianul câinilor este totuși nemulțumit

În această zi, începând cu ora 21:15, a avut loc disputa dintre Dinamo București și Hermannstadt. „Câinii roșii”și-au continuat parcursul excelent din play-out-ul Ligii 1 și s-au impus fără drept de apel, scor 2-0.

Desfășurarea partidei Dinamo București – Hermannstadt

Dinamo a avut parte de un duel extrem de ușor începând din minutul 31. Atunci sibienii au încasat un cartonaș roșu, Stoica fiind eliminat. Pe lângă această sancțiune, gazdele au beneficiat la aceeași fază și de un penalty executat perfect de Paul Anton. Fără șut pe poartă în întreg meciul, Hermannstadt nu a mai contact până la fluierul final al partidei, scorul final al disputei fiind stabilit de același Anton, tot dintr-un penalty, în minutul 90+3.

Uhrin, nemulțumit

„A fost foarte important modul în care am stabilit formula de start. Eu nu pot schimba jucători la fiecare meci, nu am un lot numeros. Cei de la Sibiu au fotbaliști puternici, am încercat să dominăm mijlocul terenului, să atacăm rapid după ce recuperăm și să profităm de fazele fixe. Cred că am mai avut 2-3 șanse de a marca pe lângă cele două goluri. E greu să joci atunci când ai un om în plus, pentru că e posibil să-ți supraestimezi adversarul. Mai avem două meciuri în campionat și trebuie să ne revenim, programul e dificil. Lupta încă nu e terminată totuși. Mai putem juca la baraj. O să dăm tot ce avem mai bun și în Cupa României”