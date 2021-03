Dinamo pierde în Moldova în fața „lanternei” Ligii 1: „E foarte bine venită pauza pentru noi!”

La debutul pe bancă al lui Gigi Mulțescu, care l-a înlocuit pe Jerry Gane, Dinamo București a cedat cu scorul de 1-0 (0-0) duelul din Copou susținut în runda 28 a Ligii 1 cu Politehnica Iaşi.

Moldovenii au obținut prima victorie după o pauză de aproape trei luni grație reușitei semnate de muntenegreanul Uros Djuranovic (min. 62), din pasa lui Andreas Calcan la capătul unui contraatac școală.

„Meciul l-am pierdut în prima repriză, când am avut vreo 4-5 oportunități. Sigur că lucrurile au mers mai rău în repriza a doua, jucătorii, care au intrat, nu au adus un plus. Au fost niște nerealizări, majoritatea jucătorilor au greșit. Întradevăr, problemele au fost mari, cum a fost la gol, ca în curtea școlii. Am încercat să le ridic moralul, pentru că erau căzuți. Lucrurile se așezaseară puțin și îi văzusem mai încrezători, dar trebuie să arăți și în teren, nu numai din gură. E foarte bine venită pauza pentru noi, trebuie să recuperăm jucătorii accidentați”, a declarat Gigi Mulțescu, la finalul meciului cu Poli Iași.

În urma acestui rezultat Dinamo a ajuns la opt meciuri consecutive fără victorie în campionat, două egaluri şi şase eşecuri și ocuppă locul 14 cu 27 de puncte. De partea cealaltă Poli Iași a rămas pe ultimul loc având 19 puncte.

Program etapa 28 Liga 1

Universitatea Craiova – UTA Arad 2-0

Viitorul Constanța – Chindia Târgovişte 0-0

Astra Giurgiu – FC Botoşani 1-1

FC Voluntari – FC Hermannstadt 1-0

FCSB – CFR Cluj 3-0

FC Argeș – Academica Clinceni 1-1

Politehnica Iași – Dinamo Bucureşti 1-0

Duminică, 21 martie

ora 16:00 Sepsi OSK – Gaz Metan Mediaş