Dinu a dat cărțile pe față: „Știți foarte bine cum se procedează la noi!”

Dinu Todoran, a recunoscut la finalul partidei pe care FCSB a terminat-o nedecis, scor 0-0, cu FC Botoșani, că este „principal” doar de decor. Todoran a recunoscut că este „secundul” lui Gigi Becali în momentul în care a fost întrebat de cele trei schimbări făcute de FCSB la pauza meciului cu FC Botoșani.

„Este un semi-eșec, dar am dominat jocul. Nu am fost foarte lucizi la finalizare, dar o să rezolvăm și problema asta. Am suferit al finalizare, dar pe viitor o să fim mai atenți. Așa e fotbalul, a ratat și Mbappe, e normal. E un jucător valoros și sper ca data viitoare să marcheze. Știți foarte bine cum se procedează la noi și nu are rost să mă întrebați de fiecare dată. Avem jucători tineri, jucători care își doresc, dar trebuie să fim mai lucizi la finalizare. Toate meciurile sunt grele, azi am întâlnit o echipă de play-off, dar nu am fost lucizi”, a declarat Dinu Todoran la finalul meciului de la Botoșani.

În duelul din Moldova, FCSB a făcut trei schimbări ciudate, Ovidiu Popescu, Zdenek Ondrasek și Iulian Cristea luându-le locul lui Denis Haruț, Răvan Oaidă și Stipe Vucur.

Program etapa 1 Liga 1 sezon 2021-2022

FC Botoșani – FCSB 0-0

Vineri, 16 iulie

ora 18:30 Sepsi OSK – Academica Clinceni

ora 21:30 CFR Cluj – FC U Craiova 1948

Sâmbătă, 17 iulie

ora 18:30 Gaz Metan Mediaș – CS Mioveni

ora 21:30 Universitatea Craiova – FC Argeș

Duminică, 18 iulie

ora 18:30 UTA – Viitorul

ora 21:30 Rapid – Chindia

Luni, 19 iulie

ora 20:30 Dinamo – FC Voluntari