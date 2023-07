Dinu Maxer a anunțat cu cine vrea să o înlocuiască pe Deea. S-a îndrăgostit? “Sunt cu ochii cât cepele”

De câteva luni, Dinu Maxer este un bărbat singur. Artistul a trecut peste divorțul de fosta soție, iar acum este în căutarea unei noi partenere. Bărbatul vrea să o înlocuiască pe Deea și știe exact ce are de făcut și ce caută.

În luna mai, Dinu și Deea Maxer veneau cu o veste la care puțini se așteptau. Cei doi își anunțau divorțul. După o relație de aproape 18 ani și doi copii împreună, aceștia au decis să o apuce pe drumuri separate. Se pare că magia din cuplu lor dispăruse de ceva vreme și oricât au reîncercat nu au mai putut să aprindă flacăra iubirii, așa că despărțirea era inevitabilă.

Dinu Maxer vrea o înlocuiască pe Deea

După ce actele de divorț au fost semnate, Dinu Maxer s-a orientat rapid și a apărut la braț cu o nouă iubită, o brunetă pe nume Ada. Însă relația celor doi nu a rezistat mai mult de o lună, așa că acum artistul este un bărbat singur, dar nu intenționează să rămână așa pentru mult timp.

Dinu Maxer este în căutarea sufletului pereche și este atent în toate părțile. Bărbatul a mărturisit că își dorește o nouă parteneră, însă mai întâi aceasta trebuie să treacă „proba costumului de baie”. Mai apoi, pretendentele trebuie să dea dovadă și de un IQ ridicat. Iar după ce au îndeplinit cele două criterii, doamnele sau domnișoarele pot ajunge să servească o cafea alături de artist.

„Sunt cu ochii cât cepele în toate părțile. Dar momentan, nimic. Prima data e evident că te atrage aspectul fizic. Proba costumului de baie. După care, încerci să te convingi că e dublată de un intelect pe măsură. Apoi abia după aceea ai curajul să o inviți la o cafea. Dacă are doar fizic, pun punct. Eu nu caut aventuri”, a declarat Dinu Maxer, pentru CANCAN.RO.

Dinu Maxer a schimbat macazul

După divorț, Dinu Maxer se arăta destul de reticent în ceea ce privește o nouă poveste de dragoste. Însă spunea că dacă femeia perfectă pentru el, adică o brunetă voluptuoasă, cu ochii căprui, o să îi apară în cale nu o să spună nu.

Dar în ultima perioadă, artistul pare că și-a schimbat percepția, dar și macazul. Mai exact, acum și-a reactivat spiritul de cuceritor și este dornic de o nouă relație. Mai mult, pare că și-a schimbat și gusturile în materie de femei, acum căutând o blondă cu ochii albaștrii.

„Acum mă simt mai cuceritor decât înainte. Am conștientizat situația în care sunt și anume de bărbat singur și probabil am revenit la nebunul din liceu. E foarte greu de spus cum vreau să fie femeia de lângă mine. Înainte credeam că am o tipologie brunetă cu ochi căprui, voluptuoasă și evident foarte sexy.

Se pare că nu. Au început să îmi placă și blondele cu ochi albaștri. M-am deschis foarte mult. Deci, cu alte cuvinte, s-ar putea să vă uimesc, dar să găsesc. Vreau să găsesc, absolut”, a declarat Dinu Maxer, potrivit wowbiz.ro.