Dinu Maxer a spus tot. Motivul pentru care artistul nu a putut să-și vadă fiica, după divorț: „Era atât de fericită...”

Deea și Dinu Maxer au ales să divorțeze, după 15 ani de căsnicie. Foștii parteneri au împreună doi copii, Andreas și Maysa. În cadrul unui interviu, artistul în vârstă de 48 de ani a mărturisit care este, de fapt, motivul pentru care nu a reușit să o vadă pe fiica lui. Băiețelul locuiește cu el, într-un apartament. Iată detaliile mai jos, în articol.

Focul dragostei s-a stins între Deea și Dinu Maxer, după 15 ani de căsnicie. Au împreună doi copii, un băiat și o fată, Andreas și Maysa. După ce a fost intentat divorțul și s-au separat legal, cei doi au mărturisit că locuiesc în același complex, de dragul celor doi copii ai lor. În cadrul unui interviu, cântărețul în vârstă de 48 de ani a făcut o serie de declarații referitoare la fiica lui. Artistul a susținut că nu a putut să își facă fiica, pe Maysa, aspect care l-a întristat. Simte lipsa celei mici, chiar dacă locuiește în același complex, la o distanță de câteva apartamente.

„Nu stau foarte des cu ea, dar atunci când stau cu ea, eu mă joc. M-am jucat tot timpul cu copiii mei și am ajuns să fiu și eu cu telefonul tot timpul, să stau pe fază și să imortalizez momentele acestea. De exemplu, singurul TikTok al meu cu peste un milion de vizualizări este cu fetița mea, așa că evident o filmez și îmi face plăcere. Mă uitam zilele trecute, eram în curtea grădiniței, o grădiniță cu o curte superbă și acolo în livadă, într-o căsuță. Mă jucam cu ea și o gâdilam. Era atât de fericită, că atunci când am revăzut filmarea am început și eu să plâng extrem de tare”, a spus Dinu Maxer.

Vezi și NU ÎȘI MAI ÎNCAPE ÎN PROPRIA PIELE DUPĂ ULTIMA APARIȚIE. DINU MAXER RADIAZĂ, DEȘI A DIVORȚAT DE DEEA

Dinu Maxer: „Atunci când am divorțat, toată lumea ne-a acuzat că nu ne gândim la copii”

Dinu Maxer locuiește alături de Andreas, fiul lui și al Deei, în vârstă de 12 ani. De altfel, artistul de 48 de ani a dezvăluit și ce i-a spus copilul, în momentul în care a aflat că nu a mai putut lupta pentru relația cu Deea Maxer. Totodată, certurile între el și fosta parteneră ar fi devenit un stres pentru copii.

„Băiețelul meu, Andreas, care are 12 ani și care a rămas cu mine, la un moment dat, spunându-i că eu nu mai pot lupta pentru relație fiindcă consideră că s-a ajuns la final, mi-a spus că e mai bine așa. Tocmai pentru că nu ne mai certăm. Pentru băiețelul meu deveniseră un stres certurile noastre. (…) Faptul că copiii se plimbă de la un apartament la altul, aici e genialitatea situației. Atunci când am divorțat, toată lumea ne-a acuzat că nu ne gândim la copii. Noi ne-am gândit în primul rând la copii și apoi la noi. Am zis așa, cum să facem ca ei să nu resimtă o distanță”, a spus artistul, pentru Wowbiz.

Citește și CE FĂCEAU NOAPTEA, ÎN PAT, DEEA ȘI DINU MAXER. CÂNTĂREȚUL A DAT DETALII INCREDIBILE DESPRE VIAȚA INTIMĂ A CUPLULUI

Sursă foto: Social media