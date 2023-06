Nu își mai încape în propria piele după ultima apariție. Dinu Maxer radiază, deși a divorțat de Deea

Pe data de 26 iunie, Dinu Maxer a flexat pe Instagram cu noua lui apariție. La câteva ore după ce a fost la un eveniment monden, cântărețul le-a arătat fanilor cât de bine îi merge de când a divorțat de Deea.

Îmbrăcat cu un costum alb, cu o cămașă albă, dar pantofi și batistă albastră, membrul trupei AxxA a decis să-și asorteze ținuta cu un zâmbet. Fericit de rezultat, a distribuit imaginea, cu descrierea:

„Mulți spun că radiez… eu nu pot să-i contrazic”, a spus Dinu Maxer pe Instagram, alături de poză.

Sute de fani au reacționat imediat, lăsându-i comentarii precum: „Chiar radiezi”, „Cearcănele, spun multe”, „👏❤️” și multe alte reacții.

Deea și Dinu Maxer au divorțat

Dinu și Deea Maxer au fost împreună timp de 18 ani și erau căsătoriți din anul 2008. Foștii soți au doi copii minori, o fată pe nume Maysa (3 ani) și un băiat pe nume Andreas (12 ani), a căror custodie a fost împărțită în așa fel încât fiica să rămână cu mama, iar fiul, cu tatăl. Se pare că diferența de vârstă de 16 ani și-a spus cuvântul în relația lor și a dus, într-un final, la despărțire.

De ce s-au despărțit

În cadrul unei intervenții televizate, cântărețul a spus că relația lor ajunsese la final de mai multă vreme. Sentimentele erau deja consumate, dar amândoi au încercat să facă eforturi pentru a ajunge la consens.

„Am tot sperat că ne vom împăca, până în ultimul moment. Am tras mai mult. Tot ea a fost prima care și-a dat verigheta jos de pe deget și, care, în ultima perioadă, nu mai posta poze cu mine, pentru că nu mai simțea (…) La noi nu știu dacă a ținut 17 jumătate, dar 15 sigur.

Iubirea noastră a început să scârțâie când a apărut Maisa pe lume. Poți să te duci și cu gândul la viața intimă, iubirea, a suferit și a început să sufere, pentru că prima dată cuvântul divorț a fost rostit pe 15 august 2022, când am realizat, mai mult Deea decât mine, că relația s-a transformat în una banală, platonică(…) Eu până în ultima secundă am sperat că se întâmplă ceva.

Nu am reușit, dacă nu am reușit până nu am încheiat actele… Am testat și această relație la distanță, avem patru săptămâni de când Deea s-a mutat, cuplul era despărțit, nu mai eram un cuplu (…) Noi vom rămâne împreună toată viață, noi rămâne părinții acelorași copii pentru care avem tutelă comună.

Autoritatea Tutelară când a venit la noi și a văzut că am cumpărat apartamente în aceeași scară, când au văzut înțelegerea dintre noi, au zis ok, Andreas a vrut la tată, fata la mamă. Ei au văzut lucrul ăsta ca pe unul benefic”