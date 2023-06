Dinu Maxer schimbă macazul! Divorțul l-a făcut să privească femeile cu alți ochi: „S-ar putea să vă uimesc”

După divorț și o relație de scurtă durată, Dinu Maxer este, din nou, un bărbat singur, disponibil și pus pe fapte mari. Se pare că artistul și-a revenit complet după despărțirea de soția sa, Deea, și este gata să înceapă o nouă relație. Își dorește să găsească partenera perfectă pentru el, mai ales acum că percepția asupra femeilor i s-a schimbat.

După o relație de 18 ani, Dinu Maxer i-a supus adio soție sale și a semnat actele de divorț. La scurt timp după despărțire, artistul a început o relație cu o brunetă pe nume Ada, ce îi semăna destul de mult fostei partenere. Însă, povestea celor doi a durat puțin, după numai o lună au decis că le este mai bine separat.

„Mă simt mai cuceritor decât înainte”

În urma acestei despărțiri, Dinu Maxer se arăta destul de reticent în fața unei noi povești de iubire, dar spunea că dacă o să apară femeia care-i place, adică brunetă, cu ochi căprui și voluptoasă, nu s-ar da înapoi. Acum, artistul pare că a și-a schimbat puțin percepția, dar și macazul.

Mai exact, Dinu Maxer spune că este categoric pregătit să își întâlnească aleasa și se simte în formă. A revenit la natura lui de cuceritor și este gata să se bucure de o prezență feminină în viața lui. Însă, surpriză, artistul a dat uitării idealul său în materie de femei, afirmând că, acum, are o slăbiciunea aparte pentru blondele cu ochi albaștri.

„Acum mă simt mai cuceritor decât înainte. Am conștientizat situația în care sunt și anume de bărbat singur și probabil am revenit la nebunul din liceu. E foarte greu de spus cum vreau să fie femeia de lângă mine. Înainte credeam că am o tipologie brunetă cu ochi căprui, voluptuoasă și evident foarte sexy.

Se pare că nu. Au început să îmi placă și blondele cu ochi albaștri. M-am deschis foarte mult. Deci, cu alte cuvinte, s-ar putea să vă uimesc, dar să găsesc. Vreau să găsesc, absolut”, a declarat Dinu Maxer, potrivit wowbiz.ro.

„Am fost extrem de selectiv”

Așa cum spunea chiar el, Dinu Maxer a redevenit „nebunul din liceu”. Și vorbind despre amintirile adolescentine, artistul susține că a fost un cuceritor la vremea respectivă. Domnișoarele îl asaltau, însă cele care reușeau să îl cucerească erau destul de puține. Dinu Maxer era extrem de selectiv și mereu își alegea cu grijă partenera. Îi plăcea să curteze fetele, dar nu aprecia deloc dacă ele făceau primul pas.

„Ca elev, am avut o definiție dată de profesori: golan în curtea școlii și eminent în clasă. Am învățat foarte bine. Mi-a plăcut să învăț. Din cauză că aveam note bune ajunsesem să persiflez puțin profesorii și mă scoteau din clasă, că făceam glume.

Cu fetele, am fost extrem de selectiv. Nu eram arogant, dar a trebuit eu să aleg. Nu mi-a plăcut niciodată să vină ele la mine. Cred că eram un cuceritor în liceu”, a mai spus Dinu Maxer.