Dinu Maxer, răsfăț în Dubai alături de Magdalena Chihaia! Ce legătură există între cei doi, de fapt

În luna martie a acestui an, după 18 ani de relație, Dinu și Deea Maxer și-au spus adio. Cei doi au anunțat divorțul, iar la scurt timp bărbatul și-a refăcut viața sentimentală alături de o brunetă, pe nume Ada. Însă, legătura celor doi s-a destrămat repede, iar de mai bine de o lună se zvonește că artistul ar avea o relație cu dansatoarea Magdalena Chihaia. Recent, cei doi au plecat în Dubai și s-au bucurat de frumusețile locului. Ce legătură există, de fapt, între ei?

Zvonurile legate de o posibilă relație între Dinu Maxer și coregrafa Magdalena Chihaia au pornit de mai bine de o lună, asta după ce aceștia au fost văzuți tot mai des împreună. Dinu Maxer a comentat speculațiile și a ținută să precizeze că relația este una strict profesională. Pare că artistul ar fi înlocuit-o, pe scenă, pe Deea cu Magdalena. Însă, recent fanii au observat un lucru interesant pe rețelele sociale ale celor doi.

Săptămâna trecută, Dinu Maxer și Magdalena Chihaia au plecat împreună în Dubai. Cei doi au postat în mediul online mai multe imagini cu distracția din Emiratele Arabe. Trebuie menționat că nu au existat postări colective, ci fiecare pe contul lui a distribuit imagini din Dubai. Însă, internauții au observată că aceștia se aflau în același loc, în același timp. Așa că niște concluzii au fost ușor de tras.

Însă, acum Magdalena Chihaia a făcut lumină în acest caz și a vorbit despre aventura din Dubai. Potrivit spuselor coregrafei, cei doi au plecat în interese de serviciu, dar au și profitat de atracțiile locului. Se pare că aceștia o să fie brand ambasadori ai unui Festival organizat în Dubai, acesta fiind motivul principal al deplasării.

„După cum bine știți, eu și Dinu colaborăm și pe zona salsa. Am vrut să ținem secret motivul pentru care am plecat în Dubai, dar având în vedere că ați descoperit acest lucru vă spunem o parte din motivul plecării noastre: o să devenim brand ambasadori ai unui Festival organizat în Dubai în 2024. Mai multe detalii pe parcurs o să vă spunem, încă nu este momentul. Bineînțeles că dacă am ajuns acolo ne-am bucurat și de vizitarea unor muzee și am explorat și party-urile de acolo”, a declarat Magdalena Chihaia, potrivit click.ro.

„Este un bărbat care știe ce vrea”

Deși aparent legătura dintre Dinu Maxer și Magdalena Chihaia este una profesională, cei doi au numai cuvinte de laudă unul la adresa celuilalt. Coregrafa spune despre artist că este un bărbat exemplar, care știe ce își dorește și care aduce mereu veselia în orice loc merge. De asemenea, dansatoarea a mai dezvăluit că Dinu a devenit pentru ea un prieten de nădejde și că în ultima perioadă a ajutat-o destul de mult.

„Dinu este un artist versatil, un bărbat care știe ce vrea de la viață, matur, vesel, cu simțul umorului, care își iubește foarte mult copiii și profesia. Și care știe să fie acolo pentru tine în orice moment. Adică un prieten adevărat, prezent, care mă susține și cu care mă sfătuiesc cel mai mult în ultima perioada”, a mai spus Magdalena Chihaia.

