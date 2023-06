Ce făceau noaptea, în pat, Deea și Dinu Maxer. Cântărețul a dat detalii incredibile despre viața intimă a cuplului

În urmă cu doar câteva luni, după o relație de 18 ani, Deea și Dinu Maxer au decis să meargă pe drumuri separate. Cei doi ajunseseră într-un punct mort al căsniciei, însă în ultimele luni, înainte de divorț, au încercat să își revitalizeze relația, pornind într-o călătorie a plăcerilor. Dinu Maxer a dat toate detaliile și nu s-a sfiit să spună lucrurilor pe nume.

Deși pentru o lungă perioadă au format un cuplu fericit, relația dintre Deea și Dinu Maxer s-a deteriorat, cu timpul. Povestea lor de dragoste s-a transformat într-una anostă, iar legătura dintre ei a devenit mai degrabă una colegială. Când au realizat asta, cei doi soți au analizat situația și au ajuns la concluzia că o să le fie mai bine separat.

Cu toate acestea, nu au putut renunța așa ușor la toți anii de relație și au încercat să reaprindă flacăra iubirii. Așa că pe lângă discuțiile lungi și radiografia mariajului, cei doi au pornit și într-o aventură sexuală, ce ar fi trebuit să reanime pasiunea dintre ei.

„În momentul în care am conștientizat că suntem colegi de apartament și că dormim spate în spate, ne-am întrebat ce facem: divorțăm sau ne mai dăm o șansă?!

În momentul acela evident… realizam că nu e ok relația între noi, dar nu acceptam niciodată să mă despart de Deea și nu din posesivitate, dar copiii, brand-ul Maxer, viața pe care o aveam și care era una frumoasă și construită, muncită împreună. Nu am fost de acord, ea m-a lăsat să o curtez și am reușit și trebuie să recunosc că ne-am aruncat într-o aventură sexuală”, a declarat Dinu Maxer, în cadrul emisiunii Detectorul de Minciuni.

„Mi-a depășit orice imaginație”

Dinu Maxer a mărturisit că reconectarea lor sexuală a fost un adevărat succes. Cei doi s-au iubit cu pasiune, ca în adolescență, iar artistul a fost lăsat fără cuvinte. Ultimele luni alături de Deea au fost intense și trăite din plin.

Cei doi s-au lăsat purtați de val, au făcut chiar și o escapadă în Amsterdam și au reușit să își trăiască finalul de poveste la intensitate maximă. Însă, chiar dacă totul a decurs la superlativ, nu a fost suficient să salveze relația, așa că, în cele din urmă, s-a ajuns la divorț.

„În momentul în care am acceptat să ieșim din cotidian, inclusiv cu o escapadă la Amsterdam, care ar trebui să se concretizeze într-un roman, l-ar citi toată lumea, și alte chestii de genul acesta, îmi e și rușine să mă uit în ochii voștri!

Trebuie să recunosc că dacă nu regret cumva divorțul, nu-l regret din prisma ultimelor luni petrecute în care întrebare ta, «dacă sexul este la fel de bun»… nu mai eram noi. Parcă eram doi tineri, reconectarea noastră intimă a fost la un nivel atât de mare, încât mie îmi e teamă că nu o să-l mai ating niciodată cu nimeni.

La întrebarea ta aș spune: Nu mai era ok până în august, dar după august mi-a depășit orice imaginație. Nu știu ce să zic… e greu”, a mai spus Dinu Maxer.

