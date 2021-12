Dinu Maxer, despre perioada dificilă prin care trece. Ce se întâmplă cu tatăl artistului

Dinu Maxer trece prin momente dificile, în preajma sărbătorilor de iarnă. Tatăl artistului se confruntă cu probleme grave de sănătate. Acesta a mărturisit recent faptul că îşi doreşte ca familia lui să rămână unită în noul an și să treacă peste această perioada grea.

Dinu Maxer este un bărbat împlinit din punct de vedere profesional. În ceea ce priveşte viaţa de familie, acesta are doi copii minunaţi şi o soţie care îl iubeşte enorm. Din nefericire însă, o persoană dragă lui se confruntă cu probleme de sănătate.

Mai exact, tatăl lui este extrem de bolnav. Acesta speră ca părintele său să depășească momentul dificil și să se însănătoșească.

Tatăl lui Dinu Maxer este extrem de bolnav

„2021, cu toate că a început dificil cu al treilea val, până la urmă, s-a dovedit a fi un an bun pentru noi, profesional vorbind.

Din punct de vedere familial, nu pot să spun că s-a întâmplat ceva în plus sau în minus, ceea ce este foarte bine, fiindcă una dintre dorințele mele pentru anul ce urmează este să rămânem în aceeași formulă cu toții, tatăl meu, care este foarte bolnav, să depășească acest moment și atunci îmi doresc să rămânem cu toți uniți, fiindcă familia îți dă sursa puterilor, este sursa inspirației mele și e necesară ca să zâmbesc în continuare.”, a spus Dinu Maxer, pentru WOWbiz.

Dinu Maxer, dezvăluiri despre al treilea copil

Deea Maxer are o familie frumoasă, este mămica a doi copii, este împlinită și fericită, însă nimeni nu știe că soția lui Dinu Maxer a trecut printr-un adevărat coșmar în anul 2019, la cea de-a doua naștere. Ceea ce nu multă lume știe despre Deea Maxer este faptul că artista nu mai poate avea copii. Cu sufletul deschis, soția lui Dinu Maxer a povestit pentru viva.ro că în anul 2019 a avut anumite complicații la naștere, iar din această cauză nu mai poate să aibă un al treilea copil.

„Nu se mai poate din punct de vedere medical. Ne rezumăm la doi, avem perechea perfectă pe care eu mi-am dorit-o întotdeauna. Dinu nu a avut încotro. Ne bucurăm de ei și îi creștem în continuare. Am avut complicații la naștere. Am trecut printr-un scenariu prin care nu credeam că o să trec. În timpul operației au fost niște lucruri neprevăzute. A fost o hemoragie neașteptată și abia într-o oră și jumătate a fost operată. Eu nu o să mai pot să am o altă sarcină” a spus Deea Maxer, pentru sursa citată.

Sursă foto: Instagram