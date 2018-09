Dinu Todoran: „Punctul cu Botoșaniul ne ajută pe viitor!”

Dinu Todoran, antrenorul formației FC Voluntari, a declarat după meciul pe care elevii săi l-au terminat nedecis, 1-1 (1-0) cu FC Botoșani în runda a X-a a Ligii I că s-a temut ca adversarii să nu marcheze în prelungiri așa cum au făcut-o anterior în acest sezon Poli Iași și Sepsi OSK Sf. gheorghe.

„Ne ajută egalul pe viitor, cam orice punct este important şi contează. Sunt însă foarte nemulţumit pentru că am început bine, am dat gol. A venit apoi faza din repriza secundă când din neatenţie am luat cartonaş roşu şi istoria meciului s-a schimbat. Uşor, uşor, eu zic că trebuie să câştigăm şi un meci, dar astăzi am avut ghinion. Păcat că n-am câştigat, am avut meciul în mână în prima repriză. Era să pierdem iar, pe final, în minutul 94. Din fericire a intervenit Vâtcă. La asta nu mai rezistam. La noi, în minutul 90, parcă fiecare adversar are ocazie de gol la fiecare meci”, a declarat Dinu Todoran, antrenorul principal al formației FC Voluntari.

Pe stadionul „Anghel Iordănescu” elevii lui Todoran au deschis scorul în minutul 36 prin Laidouni după un penalty contestat vehement de moldoveni. FC Botoşani a restabilit egalitatea pe final, prin Sebastian Chitoşcă (min. 80). FC Voluntari a jucat aproape întreaga repriză secundă în zece oameni, după ce Geoffrey Malfleury a primit al doilea cartonaş galben în min. 51 după ce l-a călcat pe George Miron sub ochii lui Sebastian Colțescu.

După acest rezultat FC Voluntari rămâne singura echipă din Liga I fără victorie în acest campionat. Ilfovenii sunt cu patru puncte pe ultimul loc în Lga I. De partea cealaltă moldovenii se află pe locul 12 cu 9 ppuncte având cele mai multe remize ale sezonului dintre toate echipele din campionat, respectiv șase, și doar o singură victorie!