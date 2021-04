Divorț de amploare în showbiz-ul internațional! Jana Kramer și Mike Caussin și-au spus adio. Artista a fost înșelată

După șase ani de căsătorie Jana Kramer și Mike Caussin au ajuns la finalul relației. Cântăreața a decis să divorțeze după ce încrederea i-a fost trădată, din nou. Se pare că la baza destrămării mariajului celor doi stă infidelitatea lui Mike Caussin.

Jana Kramer și Mike Caussin și-au spus adio după o relație de durată. Potrivit E! News, divorțul celor doi vine după ce artista a fost înșelată. În dosarul de divorț, cântăreața, în vârstă de 37 de ani, enumeră motivele pentru care s-a despărțit de fostul jucător de fotbal ca fiind „conduită matrimonială inadecvată, diferențe ireconciliabile și adulter”.

Divorțul a fost unul pașnic, custodia celor doi copii ai lor, Jolie Rae, 5 ani și Jace Joseph, 2 ani, a fost împărțită. Iar artista i-a cerut lui Mike Caussin să plătească pensia alimentară și să acopere costul taxelor de judecată. (CITEȘTE ȘI: DESPĂRȚIRE DE PROPORȚII LA HOLLYWOOD! FOREST WHITAKER ȘI KEISHA NASH AU SEMNAT ACTELE DE DIVORȚ)

Jana Kramer a fost înșelată

Jana Kramer a fost destul de afectată de ruptură. Deși de obicei este destul de transparentă cu lucrurile ce se întâmplă în viața ei, de această dată artist a preferat să păstreze discreția, ne oferind prea multe detalii.

„Am încercat să dau sens unei realități pe care nu am vrut niciodată să o cred, însă se pare că a devenit posibilă din nou. Am luptat. Am iubit puternic. Am iertat. M-am străduit. Am dat tot ce am avut și acum nu mai am nimic altceva de dat. Este timpul „, a scris cântăreața pe rețelele de socializare.

