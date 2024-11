Divorț surprinzător în showbiz! Vedeta pe care ai văzut-o la PRO TV într-un serial celebrul a rămas fără jumătate

Un nou divorț atrage atenția în lumea filmului și a televiziunii din România: actrița Sabina Lisievici și Cătălin Nicolau, cunoscut pentru rolul său din serialul „Clanul”, au decis să-și încheie căsnicia după doar doi ani. Cei doi formau un cuplu care părea solid și compatibil, dar dinamica relației lor a fost pusă la încercare de ritmul intens al carierelor lor.

Cei doi actori s-au întâlnit în 2021 și, în scurt timp, au decis să facă pasul cel mare. În 2022, au spus „da” într-o ceremonie civilă care a marcat începutul unei relații oficiale. Sabina Lisievici, o personalitate polivalentă care îmbină actoria cu producția de film, designul și poezia, părea să-și fi găsit un partener pe măsura ambițiilor ei. De cealaltă parte, Cătălin Nicolau, cunoscut pentru interpretarea sa din „Clanul” – unde l-a jucat pe Micu, un personaj apropiat liderului Bebe Măcelaru – părea să fie un sprijin pentru soția sa.

În ciuda pasiunii comune pentru artă și cinematografie, ritmul intens al muncii a fost un obstacol major în căsnicia lor. Sabina Lisievici a investit o cantitate semnificativă de timp și energie în proiectul său cinematografic „Kingdom of Judas”, care a dominat ultimul an din viața ei profesională. Pe de altă parte, Cătălin Nicolau s-a concentrat pe cariera sa de actor, fiind implicat în proiecte noi și solicitante.

„Nu, nu cred că ne-am grăbit cu căsătoria, eu personal nu cred în relațiile de simplă prietenie mai ales după 25 de ani. Cred că fiecare etapă a vieții ar trebui celebrată cum se cuvine, iar mai ales după 30 de ani e ok să îți dorești să îți întemeiezi o familie care să plece de la un fundament sănătos. Plus că eu sunt destul de tradiționalistă.

Unul dintre motivele rupturii a fost munca în exces, așa cum o practicam amândoi. Eu am lansat în ultimul an filmul Kingdom of Judas, focusând-mă complet doar pe acest film. Sunt obsedată de cinematografie, iar și el muncește foarte mult pentru cariera lui de actor. Cred că ne-am bucurat amândoi în această căsnicie și ne-am și întristat suficient unul pe celălalt.”, a spus Sabina Lisievici, pentru Click!