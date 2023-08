Divorțul Cristinei Șișcanu, subiect aprins de discuție în mediul virtual. Fanii au luat-o cu asalt pe soția lui Mădălin Ionescu

Formează o relație de peste un deceniu și, de-a lungul timpului, au existat situații în care s-a zvonit că ar fi la un pas de divorț. Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au ajuns, acum, în „vizorul” prietenilor virtuali, după ce au interpretat mesajul pe care șatena l-a transmis. Mai cu seamă, divorțul Cristinei Șișcanu a devenit subiect aprins de discuție în mediul virtual. Iată detaliile mai jos, în articol.

Cristina Șișcanu își ține la curent fanii cu activitățile pe care le face. De-a lungul anilor, a format o comunitate alături de care împărtășește gânduri și opinii. De data aceasta, însă, mesajul pe care l-a transmis șatena a fost interpretat diferit de unii dintre prietenii virtuali. Acum, câțiva dintre fani s-au gândit imediat la un posibil divorț.

„Nu știu ce să fac mai întâi. M-am apucat de 100 de lucruri o dată și încă n-am dus la bun sfârșit niciunul, pentru că este ceață în mintea mea. Nu știu care ar avea prioritatea, pentru că toate sunt importante. Aș fi vrut să fac mai întâi bagajele. Mai am de făcut și de dat niște mail-uri, deci sunt copleșită. Să-mi iau inima în dinți. Vă rog frumos, am nevoie și de susținerea voastră, îmbărbătați-mă. O să-mi ia vreo 3 zile cred, să pun totul la punct. Acum o să încep să scot haine, să le sortez și să le pun la spălat. Mă rog, astea sunt niște genți pe care le pregătesc să le duc sus în dressing. O să am de curățat și niște genți pe care le-am tot folosit vara asta”, a spus Cristina Șișcanu pe internet.

Vezi și MĂDĂLIN IONESCU, ÎNȘELAT DE NEVASTĂ ȘI IMPLICAT ÎNTR-O RELAȚIE CU O COLEGĂ DE SERVICIU. TABLOUL PREZENTAT DE CRISTINA ȘIȘCANU DESPRE MOMENTUL ÎN CARE A ÎNCEPUT O RELAȚIE CU VEDETA METROPOLA TV

Divorțul Cristinei Șișcanu, subiect aprins de discuție în mediul virtual

Cristina Șișcanu nu a răspuns la una dintre afirmațiile pe care le-a făcut un utilizator, la adresa ei. Mai cu seamă, o persoană i-a spus soției lui Mădălin Ionescu că ar fi auzit de o separare pe cale legală: „Am auzit că divorțezi”. În cadrul unor interviuri pe care le-a oferit, Cristina Șișcanu mărturisea că un motiv puternic de separare ar reprezenta infidelitatea. Nu a răspuns la afirmația făcută de utilizator, însă alți prieteni virtuali au ținut să intervină și să critice respectiva presupunere.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu formează o relație de peste zece ani. Relația lor a debutat când șatena lucra la Antena 1.

Vezi și CRISTINA ȘIȘCANU A SPUS ADEVĂRUL GOL-GOLUȚ! CE A DEZVĂLUIT DUPĂ CE A FOST ACUZATĂ CĂ I-A SPART CASA LUI MĂDĂLIN IONESCU

Sursă foto: social media