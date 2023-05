Divorțul îi priește Alinei Sorescu. „E un eveniment cu care o să mă mândresc toată viața”. Ce a povestit acum artista

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu şi-au spus adio după 12 ani de căsnicie. A trecut aproximativ un an de când a divorțat, iar celebra artistă spune că această decizie, deşi a fost una dureroasă, i-a schimbat complet viaţa din punct de vedere profesional. Iată ce a povestit în cadrul unui interviu recent.

În primăvara acestui an, lumea showbiz-ului a fost luată prin surprindere după ce au ieşit la iveală detalii despre despărţirea celor două vedete. Alina Sorescu şi creatorul de modă au împreună două fiice. Cei doi s-au luptat pentru custodia micuţelor, însă în final Instanța a decis ca Raisa şi Carolina să locuiască o săptămână cu artista și una cu tatăl lor. Cântăreața a recunoscut în repetate rânduri faptul că este dureros să stea departe de copiii ei, însă în cele din urmă s-a obişnuit cu această idee.

De când este o femeie singură, Alina Sorescu a decis să se ocupe mai mult de carieră. În cadrul unui interviu recent, artista a declarat că a renăscut din punct de vedere profesional, iar luna viitoare urmează să să urce pe scenă alături de un artist internaţional. Vedeta va cânta alături de celebrul Al Bano, la Sala Palatului.

„Sunt onorată să fiu invitată de el în acest concert. De altfel, relația noastră de susținere reciprocă a început înaintea spectacolului pe care l-am avut în decembrie la Ateneul Român. Iată că acum, când vine în România, m-a invitat și voi cânta în italiană, alături de el și de orchestră, cântece din repertoriul său. E o mare onoare să cânți alături de asemenea nume grandios și abia aștept, pentru că va fi un eveniment foarte important. E un eveniment cu care o să mă mândresc toată viața.

Și am multe proiecte, mă împart între viața mea personală, între fetițe, între cursurile mele cu picii și aceste evenimente importante care se întâmplă din când în când pe scenă. Voi avea și cu picii un spectacol, de Ziua Copilului, în iunie, la Arenele Romane, așa că vă invit pe toți, de la mic la mare, să fiți acolo cu noi!”, a spus Alina Sorescu, potrivit unica.ro.

Alina Sorescu: „„Sunt într-un moment prielnic”

În continuare, Alina Sorescu a explicat faptul că muzica a ajutat-o să traverseze mai ușor perioada grea prin care a trecut din cauza separării de tatăl fiicelor sale. Anul acesta artista împlineşte 33 de ani de activitate şi spune cu mândrie că scena este locul unde se simte fericită şi împlinită.

„Sunt într-un moment prielnic, în care încerc să fac cât mai multe lucruri profesionale care să mă încarce și să îmi dea forță și în viața mea personală. Eu activă sunt de când mă știu, de mic copil, toată lumea mă știe de la 4 ani de când am încept să cânt și, dacă stau să mă gândesc, anul ăsta se împlinesc 33 de ani de atunci. E un număr frumos de ani, o experiență uriașă pe care o am la vârsta mea și sunt foarte fericită că am reușit să acumulez atâtea. Forță am avut dintotdeauna, și putere, și imaginație, și susținere.

Poate au fost perioade în care am dat întâietate altor aspecte care au ținut de familie, am născut și crescut două fetițe, dar acum, da, simt că pot să renasc și simt că pot să îmi iau puterea de a trece peste momentele mai puțin plăcute din viața mea personală din viața profesională. Simt că mă salvează scena”, a încheiat aceasta.