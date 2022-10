Divorțul momentului în showbiz! Cei doi au decis să se despartă după 13 ani de relație

Tom Brady (45 de ani) și Gisele Bündchen (42 de ani) au depus vinerea aceasta actele de divorț. Fundașul N.F.L. și supermodelul se despart, după mai bine de 13 ani de relație. Cei doi au împreună doi copii și vor continua să rămână prieteni, de dragul lor.

Vinerea aceasta, Tom Brady și Gisele Bündchen au decis să-și spună „adio” și din punct de vedere legal. Fotbalistul și superba blondină au depus actele de divorț. Cei doi erau căsătoriți din anul 2009, iar primele întâlniri le avuseseră în anul 2006. Anunțul cumplitei rupturi a venit pe rețelele de socializare, unde amândoi și-au spus poveștile.

„Am ajuns la această decizie pe cale amiabilă și cu recunoștință pentru timpul petrecut împreună. Am ajuns la această decizie de a pune capăt căsniciei noastre după ce am analizat atent totul. A face acest lucru este, desigur, dureros și dificil, așa cum este pentru mulți oameni care trec prin același lucru în fiecare zi în întreaga lume. Cu toate acestea, ne dorim numai bine unul altuia, în timp ce urmărim orice capitole noi din viața noastră care nu au fost încă scrise”, a dezvăluit Tom Brady pe rețelele de socializare.

Tom Brady și Gisele Bündchen au ajuns la divorț, după 13 ani de relație. Cei doi au copii împreună

Tom Brady și Gisele Bündchen au doi copii împreună, un fiu pe nume Benjamin care are 12 ani și o fiică, Vivian, care are 9 ani. Din căsnicia anterioară, supermodelul are încă un fiu, Jack, de 15 ani. Cei doi vor continua să rămână prieteni, pentru a le putea oferi copiilor dragostea și atenția pe care o merită.

„Decizia de a pune capăt unei căsnicii nu este niciodată ușoară, dar ne-am despărțit și, deși este, desigur, dificil să treci prin așa ceva, mă simt binecuvântat pentru timpul petrecut împreună și îi doresc numai binele lui Tom întotdeauna”, a spus Gisele Bündchen pe Instagram.

