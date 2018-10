Dj Harra are probleme serioase de sănătate: “Mă lupt cu această boală de vreo 3-4 ani“

Dj Harra trece prin momente grele și se luptă cu probleme serioase de sănătate. Vedeta a mărturisit că a descoperit în urmă cu ceva timp că se luptă cu o bacterie, prezentă în stomac, care îi provoacă dureri de cap, atacuri de panică și poate provoca ulcer.

”Eu de ani de zile mă luptam cu stări pe care nu le puteam explica. Cred că am fost la aproape clinicile din Bucureşti şi din Craiova. Mi-au făcut analize şi toată lumea îmi spunea că sunt sănătoasă. La un moment dat, am început să am atacuri de panică frecvent. Până într-un punct când am cunoscut o fată şi avea aceleaşi simptome ca şi mine. Începusem să refuz evenimente pentru că efectiv nu mai aveam chef să merg la ele. Mi-a distrus viaţa socială. Aveam şi o durere în coastă. Mi-am făcut ecografie şi mi-a spus că am gaze în stomac. Prietena mea, aceleaşi simptome. A sunat-o mama ei şi a trimis-o să-şi facă nişte analize, pe care le-am făcut şi eu. Este o nebunie de bacterie care dă diverse simptome. Bacteria asta se ia, o capeţi. Se ia, în general, pe cale bucală. De pe pahare, de pe tacâmuri. Mă lupt cu ea de vreo 3-4 ani, nu de pe ieri pe azi. În timp, ea îţi provoacă ulcer”, a mărturisit DJ Harra.

DJ HARRA, moment umilitor pe scena de la „Vocea României“: „De ce n-ai venit topless?“