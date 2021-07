DJ Harra, ședință foto desprinsă parcă din filmele pentru adulți

Dana Neacșu, cunoscută mai ales sub numele de scenă DJ Harra, a avut o apariție răvășitoare la un eveniment monden, unde a purtat o rochie mulată, super-sexy, care i-a scos în evidență bustul gigantic, precum și posteriorul perfect conturat. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, cele mai recente imagini cu nonconformista artistă, care nu ezită, atunci când simte momentul, să mixeze chiar și topless.

Dana Neacşu, alias DJ Harra, este, deja, o “veterană” în lumea bună a Capitalei, fiind nelipsită din locurile unde sunt diverse reuniuni, indiferent de motivul lor. Zilele trecute, artista s-a relaxat la o prezentare de modă, care s-a ținut într-un mall din București. De această dată, a ieșit în evidență grație modului în care a ales să apară îmbrăcată la eveniment.

DJ Harra, apariție răvășitoare

Așa cum se poate observa din imaginile realizate de CANCAN.RO, DJ Harra a optat pentru o rochie mulată pe corp, cu formă conică în partea de jos, de culoare roz pudrat. Sânii “sugrumați” în materialul strâmt au fost de mare senzație, iar posteriorul bombat a putut fi, la rândul lui, admirat în voie de cei prezenți la eveniment.

Ținuta a fost completată cu o pereche de sandale colorate, cu model ieșit din tipare. Nu a pus mare preț pe coafură, preferând un coc simplu prins la spate.

Dana Neacșu a interacționat cu multe persoane și s-a simțit perfect. Ba mai mult, un tânăr prezent, la rândul lui, la eveniment a ținut să se fotografieze cu DJ-ița care, atunci când este cazul, nu se sfiește să mixeze topless pentru a încinge atmosfera petrecerilor unde este invitată.

Artista a fost tot timpul în largul ei și cu zâmbetul pe buze, semn că totul îi merge bine pe toate planurile. Într-un final, reuniunea s-a “spart”, iar DJ Harra a plecat mulțumită, probabil spre casă.

Și-a pus silicoane mai mari și și-a remodelat nasul

În toamna anului 2018, DJ Harra a reușit să obțină nasul mult dorit cu ajutorul unui procedeu minim invaziv, ce a presupus injectarea de acid hialuronic.

“Îmi doream să fac operația de rinoplastie, dar suportabilitatea mea la durere este zero, așa că am renunțat. Am descoperit această metodă supersimplă și, cel mai important, nedureroasă de a-mi corecta nasul”, a spus, la momentul respectiv, Dana Neacșu.

Tot atunci, și-a schimbat silicoanele cu unele mai mari. Intervențiile le-a făcut la o clinică privată din Capitală.

Discretă cu viața privată

Dana Neacșu a devenit cunoscută ca fiind prima DJ-iță topless de la noi, iar, de-a lungul timpului, a avut relații cu mai mulți bărbați celebri din showbiz. Însă, de o bună bucată de vreme, tânăra în vârstă de 38 de ani nu și-a mai asumat public nicio relație și a preferat să își țină viața privată departe de ochii curioșilor.