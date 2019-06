DJ Official, producătorul care a câștigat un premiu Grammy cu Cardi B, a fost împușcat mortal.

DJ Official a fost împușcat mortal în Los Angeles. Tânărul de 26 de ani se afla în mașină cu un bărbat în momentul în care un autoturism a oprit în dreptul lor și s-a tras cu pistolul asupra lor. Rănile suferite de DJ Official au fost mult prea grave, iar medicii nu au mai putut face nimic decât să constate decesul.

Oamenii legii nu au reușit să dea de suspecți însă ei cred că este vorba despre o răzbunare între clanuri. Nașul DJ-ului însă a negat legătura artistului cu vreun clan anume.

DJ Official a colaborat cu Cardi B, Chris Brown, Tyga, dar și alți artiști celebri de peste Ocean. DJ Official a câștigat recent un premiu Grammy cu Cardi B. În urmă cu câteva luni, el a devenit și tată pentru prima oară. Avea o carieră înfloritoare, o familie fericită, iar artiștii sunt revoltați de felul în care a fost ucis DJ Official.