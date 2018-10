Doliu în lumea artistică din România! Dj Tigaie a murit cu o zi înainte de concert. Daniel Stănciulescu urma să susțină vineri, 5 octombrie, un spectacol într-un club din București.

DJ TigAie, Daniel Stănciulescu, a murit într-un accident de mașină, potrivit DC NEWS.„Odihnește-te-n pace, Tigaie. Ai fost un exemplu pentru meseria noastră. Îmi pare rău că n-am petrecut mai mult timp împreună”, a scris Dj Silviu Andrei pe Facebook.

Vestea că DJ TigAie a murit a căzut ca un fulger pentru mulți. Pagina de Facebook a lui Daniel Stănciulescu este plină acum de mesaje de condoleanțe. Daniel Stănciulescu a început să pună muzică încă din adolescenţă, la 17-18 ani. Imediat, el a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți DJ din Bucureşti, în cluburile vremii din perioada anilor ’70. El avea o carieră de succes de peste 40 de ani.

Dj TigAie a murit. Ultima imagine

„Nu pot să cred că ne-ai făcut una ca asta, să pleci și să ne lași pe toți prietenii tăi de suflet, fără cuvinte!!!!! DE CE?!!!!”, Să ne trimiți muzică de acolo de sus!!!

DUMNEZEU să te odihnească în pace!!! ”, „Nu pot sa cred…amintirea lui este vie in mintea mea de pe vremea cu Athenee Palace , cand eu avem doar cativa anișori , iar tatăl meu mergea cu mine la barul de noapte sa admir balerinele, iar tu erai undeva sus la pupitru și puneai muzica….Tu ești parte din istoria mea….Dumnezeu sa te odihneasca!”, au transmis prietenii și fanii lui Dj TigAie.

Dj Tigaie a fost unul dintre cei mai cunoscuți și longevivi DJ de nuntă din România. El era supranumit și „DJ-ul elitelor”. Asta pentru că avea playlist-uri extrencice, cunoștințe muzicale aparte și era preferat de V.I.P-uri. El a fost și unul dintre favoriții lui Nicu Ceaușescu.

„Dacă mă întrebaţi de perioadă de dinainte de 1989, părerea mea este că ne distram mult mai bine. Poate că nu era atâta tehnică, nu aveam timp de calculatoare, dar erau discotecile, cluburile studenţeşti sau cele de sectoare. Cam astea erau locurile în care ne distram, plus petrecerile în diverse grupuri (…) „Am cunoscut multe persoane importante, am cunoscut şi unii membri ai familiei Ceauşescu. Cu Nicu Ceauşescu m-am întâlnit unde lucram eu, la fel şi cu Dan Ceauşescu. Mergeam la petreceri împreună, eram apropiaţi. Erau persoane normale faţă de mine. Nu am avut o problemă cu ei. La Athenee Palace venea după închiderea programului. Atunci când ajungea trebuia să respectăm un protocol”, spunea Dj TigAie într-un interviu acordat ziarului Adevărul.