Dj Wanda a spus tot! Câţi invitaţi vor fi la nuntă și cum se pregătește petrecerea

Doar o lună mai are de așteptat DJ Wanda până va deveni soție! Se va căsători cu Karl, iar pregătirile sunt în toi! Este unul dintre cele mai aşteptate evenimente şi, deşi va avea loc în Londra, nu vor lipsi tradiţiile româneşti.

Dj Wanda a făcut dezvăluiri uimitoare la “Răi Da Buni”, în privinţa nunţii. Evenimentul are loc într-o lună, în Londra. Paula Chirilă, domnişoara de onoare şi prietena Wandei, s-a asigurat că vor exista cele mai spectaculoase tradiţii româneşti, asemenea “furatului miresei”, ascrie libertatea.ro.

“Nu este o nuntă în totalitate românească, asta pentru că o să o facem în Londra. Dar va avea şi o parte românească. Paula Chirilă, care este şi domnişoară de onoare şi una dintre prietenele mele cele mai bune, l-a pus deja în temă pe Karl şi i-a spus aşa: Karl, fii atent că vom avea şi tradiţii româneşti. Iar el apreciază foarte mult chestia asta. Paula s-a gândit şi mi-a spus: Vom răscumpăra mireasa!”, a declarat DJ Wanda la “Răi Da Buni”.

Cum o surprinde iubitul pe DJ Wanda

Iubitul a surprins-o, într-o zi, pe DJ Wanda! I-a pus pe un perete al locuinței de la Londra a vedetei toate tablourile acesteia! Karl o susține în tot ceea ce face și este mândru de pasiunea vedetei, picture, astfel că se implică în prezentarea creațiilor sale în cel mai frumos mod posibil.

După câteva luni de când a început cursurile prestigioasei UK Official Tattoo Academy din Marea Britanie, DJ Wanda se poate lăuda în prezent cu o colecție impresionantă de tablouri, creații proprii.

Vedeta are în locuința sa din Londra un perete acoperit cu astfel de desene, un loc special amenajat de logodnicul său, Karl. Acesta o susține în tot ceea ce face și este mândru de pasiunea vedetei, astfel că se implică în prezentarea creațiilor sale în cel mai frumos mod posibil. În locuința lor din Londra a fost amenajat un perete cu desenele înrămate, un “altar” pe care l-au denumit Walk of Fame. Mai mult, cei doi au de gând ca în toamnă să aducă la București o expoziție cu adevărat specială. Aceasta se va numi RockAndRoyals și va include creațiile vedetei din ultimele luni.

„Karl este mereu lângă mine și mă susține în tot ceea ce fac. Este mândru de pasiunea mea și de faptul că doresc să mă perfecționez urmând cursurile lui Alan Paul Lofts de la UK Official Tattoo Academy. A selectat o parte din desenele mele din ultimele luni, le-a înrămat cu mare atenție și a creat acest spațiu special în locuința noastră, un perete pe care l-a denumit Walk of Fame. În toamnă plănuim să aducem la București o expoziție denumită RockAndRoyals, puternic inspirată de stilul și societatea londoneză, ce va include desene cu personaje posh, chiar și din Casa Regală, dar prezentate într-o conotație rock și punk”, a spus DJ Wanda.

Cum arată DJ Wanda la 44 de ani

DJ Wanda a sărbătorit ziua de naștere a viitorului ei soț – Karl Katavich – printr-o mini-vacanță pe Riviera Franceză, la Cannes. Pe plajele exclusiviste ale stațiunii milionarilor, vedeta a atras atenția tuturor etalându-și corpul de invidiat în costume de baie provocatoare și colorate.

“Karl a avut ziua de nastere weekendul trecut și am hotărât să celebrăm evenimentul printr-o mini-vacanță la Cannes. Ne-am dorit câteva zile de relaxare, să stăm la soare și să ne bucurăm de liniște. Tatuajele mele au starnit interes pe plaja, multi turisti sau localnici spunand ca le amintesc de Kat Von D, cea supranumita Regina Tatuajelor”, a declarat DJ Wanda.

Sesiunile de înot, alergare și orele petrecute în sala de sport, precum și alimentația vegana și-au pus frumos amprenta asupra fizicului lui DJ Wanda, care la vârsta de 44 de ani se poate lăuda cu un abdomen perfect sculptat.

“Se spune că atunci când ești bine pe interior acest lucru se reflectă și pe exterior. Este adevărat. Am 44 de ani și niciodată nu am arătat mai bine și nu m-am simtit mai bine. Este nevoie de mult sport, de multă voință și disciplină alimentară pentru a mă menține. Înot mult, fac exerciții de forță pentru definirea musculară, nu mănânc dulciuri și am un stil de alimentație vegan”, a mai spus DJ Wanda.

DJ Wanda și Karl s-au cunoscut vara trecută prin intermediul unui prieten comun. Karl este australian, însă locuiește la Londra de 17 ani, oraș unde a dezvoltat cu succes afaceri în domeniul imobiliar. Vedeta a fost cerută în căsătorie la finalul lunii Martie, pe plaja din Malibu, California, iar nunta urmează să aiba loc peste câteva luni, la Londra.