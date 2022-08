Documentul care trebuie completat de peste 40.000 de români. Anunțul făcut de ANAF

Mare atenție români! Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va face controale masive în ceea ce privește persoanele care comercializează produse în mediul online, pe platformele de socializare, site-urile de anunțuri. Vezi cum va acționa Fiscul.

ANAF a lansat în dezbatere publică un formular electronic pe care firme de curierat vor fi obligate să-l completeze lunar. Raportările vor începe, de principiu, după câteva luni de la oficializarea proiectului de ordin.

Persoanele luate în vizor de către ANAF

Potrivit specialiștilor fiscali, nu sunt luați în vizor micii comercianți, care vând ocazional și în cantități mici, ci acele persoane fizice care în fapt funcționează ca firme de vânzări online, fără a fi însă declarate ca atare și deci fără plăti taxe.

Comerțul online a explodat în România în pandemie. Anul acesta va trece de 6,8 miliarde de euro, în creștere cu 18 la sută față de 2021, estimează analiștii financiari.

Peste 40.000 de curieri vor fi obligați să completeze acest formular

Concret, peste 40.000 de curieri ar putea fi nevoiți să completeze declarații informative despre orice colet cu plata ramburs. Conform noului proiect, datele personale ale vânzătorului – persoană fizică, inclusiv codul numeric personal, adresa, numărul de telefon şi valoarea sumelor încasate prin plata ramburs sunt transmise de către firma de curierat Fiscului.

”Noi va trebui să pregătim, să cheltuim bani – pe care nu ni-i decontează nimeni – şi să oferim ANAF-ului raportarea. Trebuie să am o echipă de oameni care să urmărească acest proces, va fi o cheltuială în departa­mentul IT, în departamentul financiar şi nu doar, va trebui să am oameni în fiecare zonă care să se ocupe de acest proces. Este o măsură care aduce costuri în plus. Nu suntem încă pregătiţi, dar va trebui să fim”, a declarat Adrian Mihai, CEO al firmei de curierat FAN Courier, conform zf.ro.

Potrivit unui comunicat al ANAF, 42.000 de angajaţi lucrează în momentul de față în companiile de curierat şi în cadrul Poştei Române, iar autoritățile au argumentat nevoia de a-i transforma pe curieri în agenţi ai Fiscului prin faptul că în prezent aceştia sunt intermediari pentru comercianţii online care activează „în zona gri“ şi care „preferă remiterea rambursurilor încasate de operatorii de servicii de curierat de la clienţii finali tot cu numerar”, potrivit unui document disponibil pe site-ul ANAF.

