Doi astronauți NASA, blocați în spațiu! Înregistrarea AUDIO care îți face pielea de găină: „Este un sunet ciudat în difuzor”

Sunita Williams și Barry (Butch) Wilmore, cei doi astronauți blocați de peste două luni pe Stația Spațială Internațională, au auzit un sunet extrem de ciudat de la capsula Starliner, cea care i-a adus în spațiu.

Capsula trebuia iniţial să petreacă puţin peste o săptămână în spaţiu, dar a fost necesară efectuarea unor teste după ce au fost detectate mai multe anomalii în timpul zborului.

Capsula urmează să se întoarcă „fără echipaj” pe Pământ, după cum a anunțat recent NASA, astfel că cei doi astronauți ar urma să se întoarcă separat, abia în februarie 2025.

Se pare, însă, că Starliner a început să scoată zgomote ciudate, asemănătoare cu cele produse de sonar, însă nimeni nu înțelege de unde vin.

Wilmore a reușit să transmită pe Pământ zgomotul, iar înregistrarea a ajuns pe internet, unde oamenii l-au comparat cu ceva dintr-un film de groază.

Cei doi au transmis către centrul de comandă că au sesizat că se aude un sunet ciudat pe fundal, în difuzoare, asemnător bătăilor inimii. Înregistrarea audio în care se aude clar zgomotul bizar a fost făcută publică.

NEWS 🚨: Astronauts are reporting that Boeing Starliner is emitting strange „sonar like noises”

This is the real audio of it:

pic.twitter.com/iMuIkFfj6U

— Latest in space (@latestinspace) September 1, 2024